Vor allem die Nächte sind sehr schmerzhaft. Auf der rechten Seite liegen ist schlecht. Umdrehen auch. Aber auf dem Rad geht es. Das ist das Wichtigste. John Degenkolb ist guter Dinge, zehn Tage nachdem er in Vittel in jenen schweren Sturz verwickelt war, der Mark Cavendish den Rest der Tour kostete und Weltmeister Peter Sagan die Disqualifikation einbrachte. Degenkolb ist im Vergleich glimpflich davon gekommen. Schwere Prellungen an der rechten Schulter.

Auf und Ab

Der 28 Jahre alte Radprofi kennt das Auf und Ab seines Metiers. 2015 war er der strahlende Held des Frühjahrs, als er mit Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix gleich zwei der wichtigsten Frühjahrsklassiker gewann. Im Jahr darauf kostete ihn ein Unfall im Trainingslager das Frühjahr. Bei der Tour de France im Sommer näherte er sich dann langsam der alten Form. Zwei Etappen beendete er als Vierter.

Degenkolb fährt in diesem Jahr zum fünften Mal die Tour. Ein Etappensieg ist ihm bisher noch nicht gelungen. Sechs Mal fuhr er in Frankreich schon als Zweiter über den Zielstrich. Auch in diesem Jahr schon einmal. In Bergerac sprintete er hinter Marcel Kittel ins Ziel. Aber natürlich sind es nicht die zweiten Plätze, die ihn antreiben.

Vor zwei Jahren Vierter

"Natürlich wünscht man sich den Etappensieg" , sagt Degenkolb. "Aber es nutzt überhaupt nichts, wenn man es erzwingen möchte. Man muss das locker von Tag zu Tag angehen." Ein solcher Tag steht am Samstag (15.07.2017) an. Die 14. Etappe führt über 181,5 Kilometer von Blagnac nach Rodez. Auf den letzten 570 Metern steigt die Straße um 9,6 Prozent an. Das Profil ist wie gemacht für "Puncheure" wie Degenkolb oder Olympiasieger Greg Van Avermaet, die in schwierigen Finals, in denen die reinen Sprinter à la Kittel nichts ausrichten können, realistische Siegchancen haben. "Es ist eine Anfahrt, die mir liegen sollte" , sagt Degenkolb.

Vor zwei Jahren hat die Tour schon einmal Station in Rodez gemacht. Der Sieger hieß Van Avermaet. Degenkolb wurde damals Vierter, nachdem sein Team, damals noch Giant-Shimano, sich den ganzen Tag für ihn aufgeopfert und die Ausreißer kontrolliert hatte. Das wird diesmal nicht der Fall sein. Degenkolb fährt inzwischen für die US -Equipe Trek-Segafredo. Das Team hat mit dem Spanier Alberto Contador einen Fahrer in seinen Reihen, der es zu Beginn der Rundfahrt auf das Gelbe Trikot abgesehen hatte.

Auf fremde Hilfe angewiesen

Die Spitze der Gesamtwertung ist für Contador inzwischen zwar außer Reichweite, aber die Mannschaft ist eben nicht so ausgerichtet, dass es die Dinge für Degenkolb organisieren kann. Er muss auf fremde Hilfe setzen. "Es wird viel davon abhängen, wie die anderen Teams sich die Etappe vorstellen" , sagt Degenkolb, "ob sie die Kraft investieren wollen, das Rennen zu kontrollieren."

Das deutsche Team Sunweb könnte daran Interesse haben. Mit dem Australier Michael Matthews haben sie einen Fahrer in ihren Reihen, dem solche Finals wie in Rodez ebenfalls liegen. "Das ist offensichtlich ein wichtiger Tag für uns" , sagt Luke Roberts, einer der sportlichen Leiter bei Sunweb. Auch BMC, das seinen Klassementfahrer Richie Porte nach einem schweren Sturz eingebüßt hat, könnte versuchen, Van Avermaet in Position zu bringen.

Plan B

Degenkolb ist sich allerdings nicht sicher, ob er sich darauf verlassen oder lieber Plan B ausführen und selbst initiativ werden soll. "Ich muss mir überlegen, was ich für eine Taktik fahren werde, ob ich versuchen werde, am Anfang in die Gruppe zu gehen, oder ob ich darauf spekuliere, das jemand das Loch zufahren wird und wir am Ende dort wie vor zwei Jahren sprinten können" , sagt er.

Er wirkt bei seiner Jagd nach dem Touretappensieg nicht verbissen. Seine Leidenschaft für die Klassiker hilft ihm dabei. So groß sein Ehrgeiz auch sein mag. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Etappensieg so anfühlt wie ein Monument zu gewinnen" , sagt er. "Aber testen wir es aus." Vielleicht schon in Rodez.

Stand: 15.07.2017, 08:25