Der Berg, der Chris Froome machte

Eine Premiere war es für beide. Für den Berg genauso wie für Christopher Froome. Fünf Jahre ist es her, da feierte der Brite in La Planche des Belles Filles seinen ersten Etappensieg bei der Tour de France. Ein Erfolg, der das Leben des Briten veränderte. Als er dort damals die Arme in die Luft warf, ahnte noch niemand, dass hier gerade ein künftiger Toursieger als Erster über den Zielstrich gerollt war. Einer, der das Rennen inzwischen sorgar drei Mal gewonnen hat und sich anschickt, einen vierten Triumph einzufahren.

Ein neuer Berg 2012

"Es fühlt sich an, als sei es eine Ewigkeit her. Seitdem ist so viel passiert" , hat Froome kürzlich in einem Interview mit dem "Rouleur-Magazin" erzählt. An diesem Tag sei ihm klar geworden, dass er mit den besten Kletterern nicht nur mithalten, sondern sie auch schlagen kann. Neben den körperlichen Voraussetzungen braucht es im Radsport auch das Selbstbewusstsein und das hat er sich damals an diesem Anstieg geholt.

Wie in diesem Jahr war La Planche des Belles Filles die erste Bergankunft der Tour de France 2012. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen waren Tourdirektor Christian Prudhomme und sein Team auf diesen der Tour bis dahin unbekannten Anstieg in den Vogesen gestoßen. 5,9 Kilometer lang, hinauf auf 1.035 Meter Höhe, bei durchschnittlich 8,5 Prozent Steigung.

Überraschung zum Schluss

Das sind die Grunddaten. Nicht besonders erschreckend im Vergleich zu den anderen Monstern, die sich den Profis im Verlauf der drei Wochen in den Weg stellen. Doch La Planche des Belles Filles hat noch eine böse Überraschung parat. Auf dem letzten Kilometer kommt man an einen Parkplatz, dort ist es flacher. "Man denkt, oh, ich bin oben, dann kommt man um eine Kurve 500 Meter vor dem Ziel und da ist diese Wand vor dir" , sagt Froome. Und was für eine: Die letzte Rampe steigt noch einmal 20 Prozent an.

Das Team Sky überlässt solche Sachen nicht gerne dem Zufall. Die wichtigsten Kletterer des Teams, darunter auch Christopher Froome, hatten den neuen Anstieg damals vor der Tour in Augenschein genommen. Und es ist schon erstaunlich, dass das fünf Jahre danach offenbar immer noch nicht bei allen Teams Usus ist. Der deutsche Kletterspezialist Emanuel Buchmann hat gerade erst mitgeteilt, seine Mannschaft Bora-hansgrohe sei nicht einen Anstieg der diesjährigen Tour vorher abgefahren.

Wie eine Sprintvorbereitung

Sky jedenfalls hatte schon 2012 eine klare Idee. Plan war, Bradley Wiggins im Gelben Trikot nach Paris zu bringen. An diesem Tag zeigte sich erstmals, zu welcher Dominanz die britische Equipe fähig ist. Auf der hügeligen Anfahrt setzten sich der Österreicher Bernhard Eisel und der Deutsche Christian Knees an die Spitze des Feldes. "Meine Aufgabe war es damals, gemeinsam mit Bernhard Eisel die Fluchtgruppe zu kontrollieren" , erinnert sich Knees. "Und das wird morgen nicht anders sein."

Überhaupt fürchten viele ein ähnliches Szenario wie vor fünf Jahren. Damals hielt Sky das Tempo auf den letzten Kilometern vor dem Anstieg derart hoch, dass niemand auch nur an eine Attacke denken konnte. Es sah aus, als würde Sky einen Sprintzug für einen Massensprint aufbauen. Auf den ersten Kilometern des Anstiegs hielten Richie Porte und Michael Rogers das Tempo weiter hoch. Bis Wiggins schließlich nur noch Froome zur Seite hatte, der die wenigen verbliebenen Konkurrenten auf der steilen Schlussrampe hinter sich ließ.

Der neue Chef

Danach war Wiggins in Gelb und Sky hielt das Feld bis nach Paris mühelos in Schach. Es war Froome, der zu Wiggins größtem Konkurrenten wurde und die Tour am Ende auf Platz zwei in der Gesamtwertung beendete. Im Hochgebirge war offensichtlich, dass der Leutnant stärker als sein Kapitän war. In La Toussuire musste Froome aus dem Teamfahrzeug nach einer Attacke sogar zurückgepfiffen werden, um die vorher festgelegte Hierarchie nicht zu gefährden.

Nach der Tour beanspruchte Froome dann die Chefrolle für sich und konnte im Jahr darauf seinen ersten von mittlerweile drei Gesamtsiegen feiern. "Er hat sich nicht verändert, trotz der drei Siege" , sagt sein Teamkollege Knees. Mit dem ganzen Rummel und dem Medieninteresse gehe Froome ganz entspannt um. "Man muss seinen Kopf schon richtig gestellt haben, das alles erledigen zu können, ohne dass es an seine Leistung und seine mentale Stärke geht" , findet Knees.

Nun kommt Froome an jenen Berg zurück, an dem er sich vor fünf Jahren in den Kreis der Sieganwärter katapultierte. Seine Konkurrenten stehen nach dem Zeitfahren zum Auftalt der Tour in Düsseldorf schon unter Zugzwang. "Natürlich freue ich mich zurückzukehren" , sagt Froome. "Ich erwarte eine aggressive Fahrweise. Der Anstieg ist nicht sehr lang, aber schwer genug, um zu sehen, wo die Rivalen stehen und was wir in den kommenden Wochen erwarten können."

Stand: 04.07.2017, 16:55