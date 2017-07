Einschätzung: Zweiter Tag, erste Flachetappe. Ein aus deutscher Sicht hochinteressanter Tag, denn die Etappe startet in Düsseldorf und kehrt nach einem hügeligen Abschnitt über Mettmann noch einmal in die NRW-Landeshauptstadt zurück, ehe es über Mönchengladbach, Jülich und Aachen nach Belgien geht. In Lüttich schließlich wird nach 203,5 Kilometern eine Sprinter-Ankunft erwartet. André Greipel und Marcel Kittel werden ebenso wie John Degenkolb diesen Tagesabschnitt schon dick und leuchtend rot für sich markiert haben. Hier ein Etappensieg - und die Tour wäre schon am zweiten Tag ein riesiger Erfolg!

Das Profil der 2. Etappe