12 Siege, Marcel Kittel

Kittel schrieb am Freitag (07.07.2017) ein Stück deutscher Tour-Geschichte: Am 47. Geburtstag von Erik Zabel stellte Kittel dessen deutsche Bestmarke mit seinem insgesamt zwölften Tour-Tageserfolg ein. "Ich bin sehr stolz darauf, ich bin einfach in toller Form" , betonte der blonde Hüne. Kittel, das wurde auch auf der 7. Etappe nach 213,5 km in Nuits-Saint-Georges deutlich, sprintet bei der Großen Schleife derzeit in einer eigenen Liga. Sehr wahrscheinlich, dass der 29-Jährige noch im Laufe der diesjährigen "Großen Schleife" die alleinige Führung in dieser Wertung übernimmt.