News, Ergebnisse, Stimmen – " Sportschau in 100 Sekunden " liefert täglich die wichtigsten Meldungen aus der Sportwelt, kompakt und aktuell an Ihr "Voice System". Zudem gibt es an Spieltagen der Fußball-Bundesliga Reaktionen, Analysen und Meinungen, und zwar schon kurz nach dem Abpfiff der Spiele.

Amazon Echo

Aktivieren Sie die " Sportschau in 100 Sekunden " in den Einstellungen der Amazon Alexa-App unter " Tägliche Zusammenfassung " oder sagen Sie " Alexa, aktiviere die Sportschau ".

Mit "Alexa, gib mir meine tägliche Zusammenfassung“ spielt Alexa die 100-Sekunden dann in Ihrer täglichen Zusammenfassung ab.

Google Home

Auf Google Home-Geräten oder auf dem Handy über den Google Assistant können Sie die " Sportschau in 100 Sekunden " mit " Hey Google, spiele mir die Sportschau in 100 Sekunden " anhören.

Oder aktivieren Sie die 100-Sekunden in den Einstellungen der Google Home-App unter " Nachrichten " und Sie erhalten das Audio in Ihrer " Mein Tag "-Zusammenfassung mit dem Aufruf " Ok, Google/Hey Google, wie wird mein Tag? ".

Sportschau in 100 Sekunden - die aktuelle Ausgabe