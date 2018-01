Serge Gnabry schießt Tor des Monats Dezember

Allerdings war die Entscheidung knapp. Serge Gnabry erhielt als Sieger der Wahl 26,7 Prozent der Stimmen dicht gefolgt vom Schalker Franco di Santo, der 23,9 Prozent der Stimmen bekam. Auf den Plätzen folgten mit 21,1 Prozent Hamit Altintop, damals noch im Trikot von Darmstadt, dann Florian Dick von Arminia Bielefeld mit 14,4 Prozent der Stimmen und Hendrick Zuck von Eintracht Braunschweig mit 13,9 Prozent Stimmenanteil.

Nach Zuspiel von Nadiem Amiri hatte sich Gnabry in der Partie gegen RB Leipzig am 2. Dezember ein Herz gefasst und den Ball aus 45 Metern über Leipzigs Torwart Peter Gulacsi hinweg ins Tor geschossen. Es war der Treffer zum 3:0 in der 62. Minute und damit die Vorentscheidung. Der Nationalspieler hatte bereits zehn Minuten zuvor zum 2:0 getroffen. Die Partie endete 4:0 für die Hoffenheimer.

Die Verleihung der Medaille findet am Samstag (13.01, ab 18 Uhr) in der Sportschau statt. Dann können Sie auch den Überblick zur Wahl des Tores des Jahres 2017 sehen.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 13.01.2018 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 13.01.2018 | Das Erste

red | Stand: 08.01.2018, 09:55