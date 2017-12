Etwa 400 Kilometer und 9.000 Höhenmeter überqueren Monoskibobfahrerin Schaffelhuber und Skilangläufer Schlickenrieder. Sie sind unterwegs mit einem E-Hand-Bike bzw. Mountainbike, in einem Rafting-Boot und per Gleitschirm – eine ordentliche Herausforderung. Von Garmisch-Partenkirchen aus starten die beiden Seite an Seite Richtung Seefeld. Am Brenner geht es über den Alpenhauptkamm nach Italien. Das Ziel: Die Stadt Riva am Nordufer des Gardasees.

Schlickenrieder, der schon verschiedene Alpenüberquerungen absolvierte, erklärt seine Beweggründe für die Reportage: "In meinem Film möchte ich den Menschen Anna Schaffelhuber von ihrer ganz persönlichen Seite zeigen. Ihre Beweggründe, ihren Antrieb, ihre Motivation." Dabei weiß Schlickenrieder, wie das am besten gelingen könnte: "Schnell war mir klar, dass man gerade über gemeinsame Aktivitäten voneinander lernen kann. Gerade der Sport hilft, unverkrampft miteinander umzugehen, gemeinsam Erfahrungen und Erlebnisse zu teilen."