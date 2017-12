Ristau und ihr Guide Lucien Gerkau analysierten ihr Abschneiden mit einem breiten Lächeln. Zum ersten Mal überhaupt schafften es die beiden im Weltcup auf Rang zwei. In der Konkurrenz der Sehbehinderten ist also wieder mit Deutschland zu rechnen. Ristau schwärmte: "Das war richtig gut. Es war eine Hammer-Piste." Sie erklärte: "Gestern war es noch glatter, jetzt ein bisschen griffiger. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da runterzufahren." Vor den nun anstehenden Slalom-Läufen am Donnerstag und Freitag sagte Guide Gerkau: "Wir hoffen mal, dass es so weitergeht."

Noemi Ristau (re.) und Guide Lucien Gerkau strahlen um die Wette (Archiv).

Podestplätze wie am Vortag bei den stehenden Starterinnen

Andrea Rothfuss kam als zweitschnellste der stehenden Starterinnen ins Ziel. Die 28-Jährige, die ohne eine linke Hand zur Welt kam, nahm mit 2:10.85 Minuten dieselbe Platzierung wie tags zuvor ein. Die viermalige Paralympics-Siegerin Marie Bochet aus Frankreich war mit 2:05.30 Minuten erneut unschlagbar. Dritte wurde wieder Alana Ramsay aus Kanada. Anna-Maria Rieder kam schon beim ersten Lauf nicht ins Ziel.

Schaffelhuber und Hagspiel mit Problemen

Anna-Lena Forster absolvierte die 41 Tore in der Konkurrenz der Sitzenden innerhalb von 2:19:61 Min. Damit landete die 22-Jährige hinter Claudia Lösch aus Österreich und Momoka Muraoka aus Japan auf Position drei. Anna Schaffelhuber und Ruth Hagspiel schieden im ersten bzw. zweiten Lauf aus.

Bei den Männern erreichte Björn Behnke mit 41 Sekunden Rückstand auf Sieger Jesper Pedersen aus Norwegen Rang 13. Georg Kreiter kam dagegen nicht ins Ziel.

mkö | Stand: 20.12.2017, 15:23