Para-Ski-Alpin in Kühtai

Erfolgreicher Auftakt für deutsche Starterinnen im Riesenslalom

Beim ersten Para-Ski-Alpin-Weltcup des Winters haben gleich vier Athletinnen der deutschen Mannschaft ihr Ticket für die Paralympics in Pyeongchang gebucht. In Kühtai in Österreich sorgten die Frauen für spannende Läufe und Podestplätze im Riesenslalom.