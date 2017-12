IPC -Präsident Andrew Parsons wird in einer Pressemitteilung zitiert: "Obwohl das IPC-Board weiterhin von der Kooperation und dem bisher gemachten Fortschritt des RPC beeindruckt ist, ist es einig in der Entscheidung, die Suspendierung aufrechtzuerhalten, da die Kriterien noch nicht vollständig erfüllt wurden." Parsons erklärte, dass das IPC -Board erneut vom 26. bis 28. Januar zusammenkommt. Er sagte: "Das ist wirklich die letzte Chance für Russland, die Kriterien rechtzeitig für die Spiele zu erfüllen." Die Frist für die Nominierung der Athleten verstreicht dem IPC zufolge am 23. Februar.

IPC fordert Anerkennung des McLaren-Berichts

IPC-Präsident Andrew Parsons (Archiv).

Erst wenn das RPC wieder zugelassen wird, können Russen an den Winter-Paralympics vom 9. bis 18. März 2018 teilnehmen. Für seine Wiederzulassung muss der russische Verband noch fünf der sieben vom IPC geforderten Kriterien erfüllen. Die wichtigsten Punkte sind die Aufhebung der Suspendierung der Anti-Doping-Agentur RUSADA sowie die Anerkennung und Akzeptanz des McLaren-Berichts, in dem Russland ein flächendeckendes Dopingsystem bescheinigt wird.

Russen starten im Weltcup unter neutraler Flagge

Das IPC hatte am Dienstag beschlossen, weiterhin russische Staatsbürger vorrübergehend unter neutraler Flagge bei Weltcups starten zu lassen. Das bezieht sich auf die Sportarten Ski Alpin, Biathlon, Langlauf und Snowboard. Zu den betroffenen Athleten gehören Aleksei Bugaew, der am Dienstag (19.12.2017) mit Platz eins im Riesenslalom in Kühtai die Norm für die Teilnahme an den Spielen erfüllt hatte, sowie die Biathleten Iwan Golubkow, Jekaterina Rumyantsewa und Mikhalina Lysowa. Da das Russische Paralympische Komitee bisher nicht die IPC -Forderungen erfüllt, wären sie allesamt in Pyeongchang nicht dabei.

Verena Bentele, die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen sagte sportschau.de: "Das IPC (...) sollte beim aktuellen Informationsstand bei seiner Linie bleiben. Wenn wir die russischen Sportler ausschließen, werden wir einige Startklassen extrem verkleinern – was für den Sport zwar schade ist, aber jeder Starter muss sich gleichen internationalen Standards der Dopingkontrollen unterwerfen." Sie erklärte: "Als ehemalige Biathletin und Langläuferin fände ich es schade, mich nicht mit den russischen Konkurrentinnen messen zu können. Dennoch: Wenn die Fairness nicht gegeben ist, geht das nicht - im Sinne der sauberen Athleten."

Paralympics 2016 ohne russische Athleten

Im Vorfeld der Paralympischen Sommerspiele 2016 in Rio hatte der damalige IPC -Präsident Philip Craven ein flammendes Plädoyer gegen Doping gehalten und konsequent alle russischen Athleten ausgeschlossen. Damit hat das IPC auch das IOC und seinen Präsidenten Thomas Bach abgewatscht, das zuvor den russischen Verband nicht suspendiert hatte.

Thema in: MDR aktuell, 20.12.2017, 17:45 Uhr

mkö | Stand: 20.12.2017, 11:04