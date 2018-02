Zufriedene Gesichter im Olympischen Dorf

Zwar sind die Zimmer eher spartanisch eingerichtet, die Atmosphäre gleicht diesen mangelnden Luxus aber locker aus. " Die ganze Atmosphäre hier. Mit den ganzen Sportlern zusammen sein zu können, ist toll - und wir sind ja noch aus einem bestimmten Grund da ", sagte Skeleton-Weltmeisterin Jacqueline Lölling, die im Athletendorf ihren 33. Geburtstag feiert. Auch wenn die Zimmer spartanisch und alles sonst bis auf den blauen Bettüberwürfen mit Olympia-Motiven recht schmucklos ist, klagen die deutschen Athleten nicht. " Wir haben es ganz gut getroffen, der Platz reicht auch ", befand Goldhoffnung Lölling.

Betten und Schränke zu klein

Fast zufrieden ist auch Skeleton-Kollegin Tina Herrmann. " Das olympische Dorf ist Wahnsinn ", meinte sie. Nur: "Die Betten sind ein bisschen hart." Auch für Wohngenossin Anna Fernstädt passt das Meiste, lediglich der Schrank ist für die 63 Teile des deutschen Outfits zu klein. " Jeder hat viele Klamotten - zum Glück bei der Kälte ", meinte sie gelassen.

Anja Fernstädt

Zufrieden sind alle auch mit dem Essen in der Mensa des " Dorfes " für rund 3500 Sportler; in der Küstenregion von Gangneung gibt es noch ein zweites für etwa 2.400 Eissportler. Nur mit der koreanischen Küche sind sie noch vorsichtig. Die Nationalspeise " Kimchi " - mit Knoblauch und in scharfer, roter Pfeffersoße eingelegter Weißkohl - ist ihnen nicht ganz geheuer. " Mehr als an Sushi haben wir uns nicht getraut ", meinte Lölling.

Thema in: Das Erste, Sportschau, Olympische Winterspiele Pyeongchang 2018, 09.02.2018, 09:05 Uhr

rei/dpa/sid | Stand: 06.02.2018, 14:09