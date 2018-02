Wie der CAS mitteilte, handelt es auch um die beiden Olympiasieger Viktor Ahn und Anton Schipulin, die vom IOC nicht eingeladen wurden. Außerdem wehren sich auch die Top-Ski-Langläufer Sergej Ustjugow und Ruslan Sacharow sowie Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Xenia Stolbowa gegen den Olympia-Bann. CAS -Präsident John Coates bestätigte in der IOC -Session in Pyeongchang den Vorgang. " Die Athleten haben Berufung gegen die Entscheidung der Kommissionen eingelegt. "

Anhörung der Athleten am Mittwoch

Auch Anton Schipulin zieht vor das CAS

Die 32 Athleten waren auf Empfehlung der Prüfkommission vom IOC nicht eingeladen worden. Hintergrund ist der Skandal um organisierte Dopingmanipulationen 2014 in Sotschi. Der CAS wird bereits am Mittwoch verhandeln. Vergangene Woche hatte der Internationale Sportgerichtshof die Olympia-Sperren von 28 russischen Sportlern aus Mangel an Beweisen aufgehoben. Dennoch lehnte das IOC eine Einladung für die Spiele in Pyeongchang ab.

Bisher hatte das IOC aus einer Liste von 500 russischen Sportlern insgesamt 169 Athleten eingeladen. Sie dürfen unter neutraler Flagge und ohne eigene Hymne starten.

red/sid/dpa | Stand: 06.02.2018, 08:56