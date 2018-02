Video starten, abbrechen mit Escape

Video: Das ist Biathlon

Sportschau | 07.02.2018 | Länge: 02:15 Min.

Steile Anstiege, waghalsige Abfahrten und der permanente Kampf gegen die Uhr - am Schießstand mental in wenigen Sekunden vom Vollstress in die Meditation. Der Wechsel vom Laufen zum Schießen erfordert physische Höchstleistung. | video