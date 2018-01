Das sollten Sie über die Olympischen Winterspiele 2018 wissen

Mittagsmagazin | 02.01.2018 | 03:17 Min. | Verfügbar bis 02.01.2019 | Das Erste

In wenigen Wochen starten die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Es wird also höchste Zeit für einen kleinen Einführungskurs.