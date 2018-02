Mit den sprichwörtlichen Pauken und Trompeten wird das deutsche Team auf den Hauptplatz des olympischen Dorfes in Pyeongchang geführt. Etwas mehr als 60 Sportler und Betreuer haben sich um 13 Uhr koreanischer Zeit bei minus 15 Grad eingefunden - eingepackt in die dicken, silbernen Team-Jacken. Handschuhe, Mützen und Schals sind selbstredend. Zudem tragen die Teilnehmer bunte Masken. Warum genau, wissen sie selbst nicht, wie ein deutscher Betreuer zugibt. Neben dem DOSB -Team wird auch eine dreiköpfige Delegation Moldawiens willkommen geheißen.

Erst getrennt, dann gemeinsam

Deutsche Athleten und Betreuer warten dick eingehüllt auf den Beginn der Zeremonie.

Der Bürgermeister des olympischen Dorfes begrüßt beide Länder. Das Oberhaupt der kleinen Stadt in der Bergregion von Pyeongchang ist kein Unbekannter. Ryu Seung-min ist Mitglied des Internationalen Olympischen Sportbunde und war früher ein Weltklasse-Tischtennisspieler. Bei den Sommerspielen 2004 in Athen gewann er im Einzel Gold. Nachdem die olympische Fahne gehisst und die Hymne gespielt ist, wird das deutsche Team persönlich begrüßt. Der deutsche Chef der Mission, Dirk Schimmelpfennig, betritt die kleine Bühne. Nun gibt es das Hymnen-Fahnen-Prozedere ein weiteres Mal. Dieses Mal eben für Deutschland. Im Anschluss werden Gastgeschenke ausgetauscht, dann ist Moldawien dran.



Nachdem der förmliche Teil vorbei ist, kommt noch etwas Stimmung auf. Eine koreanische Breakdance-Gruppe und eine Tanzformation in historischen Gewändern betritt den Platz. Alt trifft neu, und beide verschmelzen im Laufe der Zeit. Dann werden auch die Athleten und Betreuer eingebezogen. Die einen eher widerwillig, die anderen aus freien Stücken. Bevor man sich versieht, verschmelzen Koreaner, Deutsche und Moldawier zu einer homogenen, tanzenden Masse.

Auch Nigeria wird herzlich begrüßt

Doch warum stellt man sich kurz vor den Spielen überhaupt in den eisigen Wind? Dabei geht es natürlich in erster Linie um den Respekt für den Gastgeber. Für Rennrodler Felix Loch ist es aber noch weitaus mehr: " Da bekommt man auch einen Eindruck, was in der koreanischen Kultur vonstatten geht. Ich kenne mich da nämlich gar nicht aus. Ich habe das jetzt in Sotschi 2014 und in Whistler 2010 miterlebt. Das ist immer schön. " Weit mehr als 30 Mal wird diese Zeremonie in den Tagen bis zur offiziellen Eröffnungsfeier am Freitag vollzogen, bis alle Teams - egal wie groß - begrüßt worden sind. So kommen auch die "Exoten" im Teilnehmerfeld in den Genuss der Zeremonie.

So etwa auch das Team aus Nigeria - das Land ist erstmals bei Winterspielen zu Gast. Seun Adigun hat sich mit ihrer Anschieberin Akuoma Omeoga und Ersatzfrau Ngozi Onwumere für die Bob-Wettbewerbe qualifiziert. Zudem tritt Simidele Adeagbo im Skeleton an. Die vier Frauen und ihre Betreuer sind zwei Stunden nach Deutschland an der Reihe. Und sie genießen die Zeremonie sichtlich. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Nigeria im Eiskanal unterwegs ist. Ein afrikanisches "Cool Runnings" sozusagen. Auch für sie heißt es an diesem Tag "Annyeong".

Die nigerianischen Teilnehmerinnen freuen sich auf die Zeremonie.

Thema in: Das Erste, Sportschau, Olympische Winterspiele Pyeongchang 2018, 09.02.2018, 09:05 Uhr

Stand: 06.02.2018, 10:32