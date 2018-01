Stimmen Sie ab! Wer soll Fahnenträger in Pyeongchang werden?

Collage Christian Ehrhoff, Eric Frenzel, Natalie Geisenberger, Claudia Pechstein, Viktoria Rebensburg (v.l.n.r.)

Vor vier Jahren in Sotschi führte Alpinläuferin Maria Höfl-Riesch die deutsche Mannschaft ins Olympiastadion. Wer wird ihr Nachfolger oder ihr Nachfolgerin?

Zur Auswahl stehen:

Christian Erhoff

Trainer Marco Sturm (l.) und Kapitän Christian Erhoff (r.)