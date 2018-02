Snowboarder Gerard beschert USA erstes Gold

Redmond Gerard, die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste, katapultierte sich erst im dritten Lauf mit 87,16 Punkten an die Spitze. Dabei überzeugte er die Jury mit seinen Tricks auf den Geländern (Rails) und Sprüngen (Kickern).

Topfavorit Kleveland nur Sechster

Silber im Phoenix Snow Park holte der Kanadier Max Parrot (86,00). Bronze ging wie in Sotschi 2014 an dessen Landsmann Mark McMorris (85,20). Topfavorit Marcus Kleveland aus Norwegen musste sich mit Platz sechs begnügen. Titelverteidiger Sage Kotsenburg ( USA ) war nicht am Start. Er hatte die olympische Premiere in Sotschi 2014 gewonnen. Beim Slopestyle-Wettbewerb im Phoenix Snowpark mit seinem anspruchsvollen Kurs hatte es zuvor mehrere schwere Stürze gegeben. Deutsche Boarder hatten sich nicht qualifiziert.