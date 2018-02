"Ich bin überwältigt, einfach fassungslos. Das kommt alles sehr sehr überraschend." Als Ramona Hofmeister kurz vor Weihnachten beim Weltcup in Carezza auf Platz zwei und zum damit zum damals besten Weltcupergebnis ihrer Karriere fuhr, musste sie erst einmal nach Worten suchen.

Zwei Monate später ist die Welt eine andere. Hofmeister ist keine Überraschung mehr. Zwischen Carezza und Pyeongchang liegen zwei Weltcupsiege, zwei weitere Podestplätze, Platz vier im Gesamt-Weltcup und Rang zwei in der Disziplin-Wertung des Riesenslalom-Weltcups. Mittlerweile diktiert Hofmeister den Reportern vor dem olympischen Parallel-Riesenslalom von Pyeongchang selbstbewusst und schlagfertig ihre Kampfansage in die Aufnahmegeräte.

"Noch eine Goldmedaille überlassen wir nicht"

Super-G-Olympiasiegerin Ester Ledecka.

"Ich bin in der Form meines Lebens" , ist eine Ansage. Eine andere: "Noch eine Goldmedaille überlassen wir ihr nicht." Gemeint ist Ester Ledecka. Die Tschechin beherrscht aktuell die Szene bei den Alpinboarderinnen und lief bei ihrem Ausflug zu den Ski-Alpinfahrerinnen in Südkorea bereits sensationell zu Super-G-Gold. Ledecka ist im Parallel-Riesenslalom praktisch unschlagbar. Seit Dezember 2015 stand die Tschechin nur zweimal nicht ganz oben auf dem Podest. Das letzte Mal bei der Olympia-Generalprobe Ende Januar im bulgarischen Bankso. Besiegt durch: Ramona Hofmeister.

"Auch Ester Ledecka ist nicht unschlagbar"

In Bansko warf Hofmeister die übermächtig wirkende Tschechin im Viertelfinale raus. Dass Ledecka kurz nach dem Start stürzte, egal. Bereits zwei Tage vorher schnupperte Hofmeister an der Überraschung: Im Halbfinale lag die Bischofswiesenerin gegen Ledecka schon zwei Tore in Führung, ehe sie selbst auf der Außenkante wegrutschte. Hofmeisters Take-Home-Message von Bansko: "Bei Olympia ist nicht unmöglich. Auch Ester Ledecka ist nicht unschlagbar."

Deutsches Quartett startet in die Quali

Neben Hofmeister gehen in der Nacht auf Samstag (03.00 Uhr) noch drei weitere deutsche Starterinnen in der Quali an den Start. Selina Jörg ist nach drei Podestplätzen in diesem Winter ebenfalls eine Medaillenkandidatin. Außenseiterinnen sind Carolin Langenhorst, die es im Januar 2017 schon mal auf Rang zwei schaffte, und Sotschi-Silbermedaillengewinnerin Anke Wöhrer, die es nach zwei Jahren mit vielen gesundheitlichen Problemen in diesem Winter noch nicht in ein Viertelfinale schaffte.

Trainer Scheid: "Parallelen zu Amelie Kober"

Amelie Kober: "Sie hat es absolut verdient"

Größte Chancen, sich gegen "Ausnahmeathletin Ledecka" (Selina Jörg) durchzusetzen, hat aber Hofmeister. Denn, die 21-Jährige sei ein "Mentalitätsmonster" , weiß Teamkollegin Jörg. Eine, die "das Herz in die Handnimmt und ordentlich Gas gibt im Wettkampf" , sagte Bundestrainer Andreas Scheid Ende Januar in der ARD : "Sie hat ein großes Maß an mentaler Stärke. Ich sehe da Parallelen zu Amelie Kober." Von Kober, der erfolgreichsten deutschen Snowboarderin, der zweifachen Olympia- und dreifachen WM-Medaillengewinnerin, der Alpinboarderin mit dem Killerinstinkt, erreichten Hofmeister vor den Spielen besondere Grüße: "Sie ist ein sehr fairer Sportler. Ich freue mich sehr, dass es bei ihr so gut läuft. Denn sie hat es absolut verdient" , sagte die 30-Jährige, die aus Verletzungsgründen die Olympischen Spiele verpasste.

Samstag: In der Quali gegen Ledecka

Ramona Hofmeister: "Ich bin fit und bereit"

"Ich bin fit und bereit" , ließ Hofmeister vor dem Rennen ihre 12.000 Instagram-Follower wissen. Wie fit und bereit die bekennende Motorsport-Anhängerin ist, dürfte sich gleich in ihren ersten Lauf zeigen. In der Qualifikation für das olympische Achtelfinale muss sie gleich gegen Ester Ledecka ran. Auch wenn es in der Quali erst einmal nur um die 16 schnellsten Zeiten geht: Das Gefühl von ihrem Sieg Ende Januar gegen Ledecka hat Hofmeister konserviert. "Ein geiles Gefühl" sei das damals gewesen. Ein Gefühl, das sie am Samstag im "Phoenix Snow Park" von Pyeongchang gern wieder erleben möchte.

