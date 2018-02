Es war ein Finale, wie für den Superstar im Snowboard-Zirkus gemacht. White stand als letzter Starter des Finallaufs oben. Um Gold zu gewinnen, musste er den Lauf des Japaners Ayumu Hirano (92,25) toppen. Der Überflieger hielt dem Druck stand, flog durch die Eisrinne, zeigte zwei Sprünge mit vierfacher Drehung und jubelte danach für seine Verhältnisse frenetisch über Gold. Hirano, der quasi eine Hand an der Gold-Medaille hatte, blickte bestürzt. Wie schon in Sotschi musste er sich wieder mit Silber vergnügen. Bronze holte Weltmeister Scotty James aus Australien.

Video starten, abbrechen mit Escape Snowboard - Die Entscheidung in der Halfpipe | Sportschau | 14.02.2018 | 08:08 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | Das Erste

White will zu den Sommerspielen

White ist der erste Snowboarder der Geschichte mit drei Olympiasiegen. Der 31-jährige White ist der Superstar im Snowboard-Zirkus und wollte es nach seinem vierten Platz vor vier Jahren in Sotschi noch einmal allen zeigen. Das gelang in Pyeongchang eindrucksvoll. Der 13-fache Sieger der Winter-X-Games war schon 2006 und 2010 auf der Olympia-Bühne unschlagbar gewesen. Auf seinen nächsten Olympia-Auftritt muss er nur zwei Jahre warten. Er hat angekündigt, bei den Sommerspielen 2020 in Tokio teilnehmen zu wollen. Dann allerdings auf dem Skateboard. Diese Sportart wird bei den Spielen in Japan erstmals olympisch sein.