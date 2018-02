Gerechnet hatte damit vor vier Jahren niemand. Völlig überraschend setzten sich die vier deutschen Springer Andreas Wank, Marinus Kraus, Andreas Wellinger und Severin Freund in Sotschi im Mannschaftswettbewerb an die Spitze und holten Gold vor den favorisierten Österreichern, wenn auch sehr knapp. Einer ist geblieben aus dem Team von damals: Andreas Wellinger. Jener Wellinger also, der mit Gold und Silber die Spiele von Pyeongchang bereits zu "seinen" Spielen gemacht hat.

Nun soll die Krönung folgen. "Wenn wir alle unser Bestes zeigen, müssen sich die anderen lang machen" , sagte Wellinger nach seinem zweiten Platz von der Großschanze, von der es nun auch am Montag (13.30 Uhr im Live-Videocenter und im Live-Ticker) mit dem Team zu den nächsten großen Weiten gehen soll.