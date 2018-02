Skispringer Geiger sichert sich letztes Ticket

In einem internen Wettbewerb setzte er sich gegen Stephan Leyhe durch, nach zwei Wertungssprüngen gaben 0,5 Punkte den Ausschlag. Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler zeigten sich durchaus ausgeschlafen. Wellinger gelang mit 110,5 Metern sogar die größte Weite. " Endlich hat es mal von Beginn an mit guten Sprüngen geklappt. Es hat Spaß gemacht ", sagte Wellinger.

Freitag springt hinterher

Richard Freitag

Nicht so optimal lief es dagegen bei Richard Freitag. Der beste deutsche Springer der laufenden Saison kam bei wechselnden Winden nicht gut zurecht und landete bei seinen drei Sprüngen nicht im Vorderfeld. " Mir fehlt noch etwas. Aber der eine Versuch hat gezeigt, dass es geht ", sagte Freitag. Von den Topathleten ließen zunächst die Norweger Daniel Andre Tande, Johann Andre Forfang und Robert Johansson sowie der Japaner Noriaki Kaisai aus. Am Abend (koreanischer Zeit) fehlten dann die Polen um Kamil Stoch, der die stabilsten Sprünge der Konkurrenz gezeigt hatte. Die erste olympische Skisprung-Entscheidung von der Normalschanze fällt bereits am Samstag (13.30 Uhr/ MEZ ). Die Qualifikation wird am Donnerstag (13.30 Uhr/ MEZ ) gesprungen.

Große Zeitumstellung - große Probleme?

Erst am vergangenen Sonntag (04.02.2018) hatte in Willingen das letzte Weltcup-Springen stattgefunden. Danach ging es in die Flieger. Freitag hatte schon im Vorfeld Sorge, wie schnell er die große Zeitumstellung von acht Stunden packen kann. " Rein aus Erfahrung ist das nicht möglich, so schnell umzustellen. Du hast entweder Glück und kommst gut zum Schlafen rein oder nicht ", sagte der 26-jährige Sachse, der deshalb Japan und Asien "grausam" findet.

Werrner Schuster

Bundestrainer Werner Schuster glaubt dagegen, dass die kurzfristige Zeitumstellung keine negativen Konsequenzen für die Sportler haben wird. Wenn man nach Osten fliege, müsse man eh früher aufstehen. " Die Top-Nationen waren alle in Willingen, wir haben alle das gleiche Problem. Bis Samstag werden das die Top-Springer lösen und hinkriegen. Das packen die schon, man darf es auch nicht komplizierter machen, als es ist. " Ganz entspannt sieht es auch Wellinger: " Gedanken um das Schlafen macht man sich schon, aber im Endeffekt ist der Biorhythmus dann doch ein Sauhund. "

sid/dpa | Stand: 07.02.2018, 10:59