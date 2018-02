Normalschanzen-Sieger Wellinger untermauerte damit seine Ambitionen auf eine weitere Medaille in der Entscheidung am Samstag (17.02.2018/13.35 Uhr MEZ). Bei schwierigen Bedingungen flog der 22-Jährige in Pyeongchang auf 135,0 m und kam auf 127,1 Punkte.

Johansson und Forfang vorne

Damit lag Wellinger im erstaunlich gut besuchten Stadion knapp hinter den beiden Norwegern Robert Johansson (135,0 m/131,9 Punkte) und Johann Andre Forfang (137,0/128,7) sowie dem Japaner Ryoyu Kobayashi, der bei mächtigem Aufwind zum Schanzenrekord von 143,5 m flog, aber nach großen Abzügen nur 127,6 Punkte erhielt.

Die weiteren Deutschen konnten nicht ganz an die guten Leistungen der beiden Trainingstage zuvor anknüpfen, erreichten aber problemlos den Wettkampf der besten 50. Mitfavorit Richard Freitag (Aue) kam mit 130,0 m nur auf Platz 13, Markus Eisenbichler (Siegsdorf) wurde mit 135,0 m Neunter. Karl Geiger (Oberstdorf), der sich im Ausspringen am Donnerstag gegen den Willinger Stephan Leyhe den vierten deutschen Startplatz gesichert hatte, erreichte mit 130,5 m Platz zwölf.