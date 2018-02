Die Topfavoritin auf Gold kommt aus Norwegen, erwies sich in dieser Saison als die stabilste Skispringerin. Maren Lundby feierte bereits sieben Weltcup-Erfolge, wurde zudem drei Mal Zweite. In der Weltcup-Gesamtwertung liegt sie mit 940 Punkten deutlich vor der Deutschen Katharina Althaus, die zwei Siege und sechs weitere Podestplätze vorweisen kann. Im Training lief es für die Oberstdorferin sehr gut, Althaus landete mit ihren Sprüngen auf dem dritten Platz. " Mein Gefühl ist recht gut. Ich weiß, dass es noch besser geht, aber da brauche ich einfach noch ein, zwei Sprünge, um das besser rüberzubringen “, sagte die 21-Jährige. Doch Gold geht wohl nur über Lundby, die im ersten Training alle Durchgänge für sich entschieden hatte.

Vogt kommt langsam in Fahrt

Was macht Olympiasiegerin und Weltmeisterin Carina Vogt? Die 25-Jähriger quälte sich zunächst auf der Schanze, steigerte sich dann im zweiten Training. " Ich bin schon ein wenig positiver gestimmt. Ich habe auf jeden Fall den richtigen Lösungsansatz gefunden “, so Vogt, die in den vergangenen Jahren zuverlässig zu den Höhepunkten in Topform war. 2015 und 2017 holte Vogt WM-Gold, vor vier Jahren düpierte sie die Topfavoritinnen und wurde Olympiasiegerin. Der Degenfelderin ist in jedem Fall auch diesmal etwas zuzutrauen.

Carina Vogt

Ein Plus hat Vogt also gegenüber den beiden Saison-Überfliegerinnen. Lundby (Achte in Sotschi) und Althaus (23.) fehlen noch Einzelmedaillen bei den wichtigsten Großereignissen. Bei Weltmeisterschaften gingen beide bisher leer aus. Und ebenfalls zu beachten sind die Japanerin Sara Takanashi aus Japan und die Österreicherin Daniela Iraschko-Stolz, die in vielen Weltcups und Weltmeisterschaften gestählt sind.

Stand: 11.02.2018, 17:00