Entscheidung von der Großschanze

Skispringen - "König Kamil" droht der Absturz

In überragender Manier hat Kamil Stoch das internationale Skispringen dominiert wie kein Zweiter - bis zu den Olympischen Spielen in Pyeonchang. Auf der Normalschanze ereilte den Polen eine herbe Niederlage, nun will er den Totalabsturz verhindern.