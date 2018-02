Video starten, abbrechen mit Escape Skispringen - Wellinger springt nach vorne | Sportschau | 08.02.2018 | 01:19 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | Das Erste

Skispringen Normalschanze

Fliegen die Skiadler auf das Podest?

Gelingt den deutschen Skispringern bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang ein goldener Auftakt? Andreas Wellinger hat sich spätestens nach seinem Sieg in der Qualifikation von der Normalschanze in die Favoritenrolle katapultiert.