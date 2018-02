Als feststand, dass Andreas Wellinger von der Großschanze die Silbermedaille gewonnen hatte, umarmte er so ziemlich jeden, der seinen Weg kreuzte. Das breite Grinsen wollte gar nicht aus seinem Gesicht verschwinden . "Die Spiele bis jetzt sind unbeschreiblich. Dass ich wieder zur Siegerehrung darf, ist der absolute Wahnsinn" , sagte Wellinger, der eine Woche zuvor Gold von der Normalschanze geholt hatte.

" Es ist so schön, ihm zuzuschauen "

Gelöst wirkte Wellinger bereits, als er oben auf der Schanze im Alpensia Nordic Park von Pyeonchang stand und sich dann auf den Weg machte zu Flügen auf 135,5 und 142 Meter. Kurzzeitig durfte der 22-Jährige sogar auf das Double hoffen, dann zog Titelverteidiger Kamil Stoch noch an ihm vorbei. "Ich war total relaxed und habe einfach versucht, das richtige Gefühl zu kriegen. Das hat geklappt" , erklärte Wellinger und gratulierte umgehend dem Polen. "Kamil hat es verdient."

Aus dem eigenen Team freuten sich ebenfalls alle mit dem Silbermedaillen-Gewinner. " Es ist so schön, ihm zuzuschauen, er ist wahnsinnig cool. Gold und Silber für Welle, das ist schon groß ", meinte Mannschaftskollege Richard Freitag, der als Neunter erneut eine kleine Enttäuschung wegstecken musste. Auch Bundestrainer Werner Schuster war angetan von seinem Schützling. " Es waren zwei Top-Sprünge. Es ist ein Riesenerfolg für den jungen Burschen und für das ganze Skisprung-Deutschland" , meinte Schuster mehr als zufrieden.

Mit Weißflog gleichgezogen

Nach seinem Teamerfolg von Sotschi und seinem Gold in Südkorea hat Andreas Wellinger nun als zweiter deutscher Skispringer nach Jens Weißflog Edelmetall in allen drei olympischen Wettbewerben geholt. Weißflog war bei seinem Olympiasieg 1994 auch der zuvor letzte deutsche Springer, der eine Medaille auf der Großschanze gewonnen hatte.

Gold und Silber in den Einzelwettbewerben - das muss aber noch nicht das Ende gewesen sein für den neuen Springer-Star, der im Sommer nach München gezogen war. Am Montag (19.02.2018) wartet nun noch die Entscheidung in der Mannschaft, bei der Wellinger und Co. vor vier Jahren gewonnen hatten. " Wenn jeder die Leistung bringt, müssen sich die Anderen lang machen, um uns zu schlagen ", sagte Wellinger schon wieder angriffslustig.

Ein Weißbier zur Feier des Tages

Das Springen am Montag hielt Wellinger aber nicht davon ab, noch am Abend in Pyeonchang in den Partymodus zu wechseln. "Oa Weißbier geht scho' ", sagte der gefeierte Mann wie mit dem breiten Grinsen. Verdient hatte er es sich allemal.

mick/sid/dpa | Stand: 17.02.2018, 18:26