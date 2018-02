Stoch, der schon nach dem ersten Durchgang geführt hatte, zeigte auch bei seinem zweiten Versuch eine überragende Leistung und flog auf 136,5 Meter. Wellinger gelang bei günstigem Wind mit 142 Meter vorher die höchste Weite des Tages, scheiterte in dem superspannenden Zweikampf aber hauchdünn an Stochs besseren Haltungsnoten und feierte die Silbermedaille. Dritter wurde Robert Johansson aus Norwegen.

"Die Olympischen Spiele sind bisher ein Traum für mich. Auch Silber ist eine wundervolle Farbe" , jubelte Wellinger anschließend vor dem ARD-Mikrofon.

Freitag und Eisenbichler hadern

Nicht so recht glücklich konnten die anderen deutschen Springer sein. Karl Geiger war mit Rang sieben noch einigermaßen zufrieden, bei Richard Freitag auf Platz neun sah das schon etwas anders sein. Vor allem mit seinem ersten Durchgang haderte Markus Eisenbichler, der den Wettbewerb letztlich auf Platz 14 beendete.

"Meine Sprünge waren nicht ideal. Aber ich habe im Probedurchgang schon Besseres gezeigt und daher hoffe ich jetzt einfach auf den Teamwettbewerb" , meinte Freitag nach dem Wettbewerb in der ARD.

Video starten, abbrechen mit Escape Freitag - "Wellingers zweiter Sprung war genial" | Sportschau | 17.02.2018 | 01:37 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | Das Erste

Gute Bedingungen am Hang zu Beginn

Obwohl zu Beginn des Wettbewerbs fast ideale Bedingungen geherrscht hatten, weil es fast windstill war, wurde nach Beendigung des ersten Duchgangs doch über die Verhältnisse diskutiert. Hintergrund: Bevor die besten 15 Springer kamen, entschied sich die Jury zu einer Verkürzung des Anlaufs. Da war der Österreicher Michael Hayböck, der einen Klasse-Flug erwischte, mit einer Weite von mächtigen 140 Metern aber schon unten.

Video starten, abbrechen mit Escape Skispringen - der zweite Durchgang der Männer von der Großschanze | Sportschau | 17.02.2018 | 22:38 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | Das Erste

Rückenwind lässt einige Favoriten abstürzen

Und weil nach der Verkürzung des Anlaufs Rückenwind in den Hang zog, stürzten einige Mitfavoriten wie Österreichs Stefan Kraft sowie die Norweger Johann Andre Forfang und Daniel Andre Tande ziemlich ab. Ein wenig besser wurde es wieder beim Deutschen Markus Eisenbichler, der aufgrund eines technischen Fehlers aber nur 130 Meter weit flog. Besser war auch Richard Freitag nicht, der ebenfalls etwas wackelte und nur auf 130 Meter kam. Bester Deutscher war also Andreas Wellinger, der 135,5 Meter weit flog, was für Platz drei reichte.

Bester des ersten Durchgangs wurde letztlich aber Polens Kamil Stoch, der bei schwierigen Verhältnissen auf 135,5 Meter kam und in Führung ging.

Dieser erste Durchgang war es am Ende, der Stoch zum knappen Sieg über Wellinger reichte. Denn der Deutsche zeigte im zweiten Durchgang einen überragenden Satz, mit dem er den Rückstand aus Runde eins aber nicht mehr ganz ausgleichen konnte.