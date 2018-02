Abfahrt - Topfavoritin Lindsey Vonn geschlagen

Stürze verlaufen glimpflich

Pechvogel Lara Gut erreichte das Ziel nicht. Nach Platz vier im Super G fuhr die Schweizerin diesmal nach einem Sprung am Tor vorbei. Auch die Österreicherin Stephanie Venier stürzte, lag dabei auf Podestkurs. Auch die Italienerinnen Nadia Fanchini und Federica Brignone machten unliebsame Bekanntschaft mit der schwierigen Strecke, blieben aber wohl unverletzt.

Rebensburg lässt Zukunft offen

Für Viktoria Rebensburg sollte es bei ihrem vermutlich letzten olympischen Rennen keine Krönung geben. Die 28-Jährige leistete sich zu viele Fehler im Mittelteil und lag im Ziel als Neunte 1,40 Sekunden hinter der Bestzeit. Die Erwartungen waren ohnehin nicht so riesig. Erst am letzten Trainingstag hatte sie ihren Frieden mit der olympischen Abfahrtsstrecke gemacht.

" Im oberen und unteren Teil war ich gut dabei. In der Mitte habe ich eine Sekunde bekommen. Da war ich ein wenig weit von der Linie. Wie mein Gefühl ist, kann ich mir nicht vorstellen, in vier Jahren zu starten" , ärgerte sich Rebensburg. Olympia-Debütantin Kira Weidle kam nach ihrem Sturz beim Super G diesmal gut durch und wurde am Ende gute Elfte. " Es hat heute Spaß gemacht. Es war heute eine Steigerung. Es war aber mehr drin. Ich habe es aber genossen ", sagte Weidle im ZDF .

Video starten, abbrechen mit Escape Ski alpin - die Abfahrt der Frauen | Sportschau | 21.02.2018 | 49:14 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | Das Erste

Vom 05. bis 28. Februar berichten wir im ARD-Hörfunk, im Ersten und den Dritten Programmen ausführlich über die Olympischen Spiele.

rei/sid | Stand: 21.02.2018, 05:03