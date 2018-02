Matthias Mayer aus Österreich hat sich den Olympiasieg im Super-G geschnappt. Vier Jahre nach seinem Abfahrts-Erfolg in Sotschi ließ der 27-Jährige überraschend die favorisierten Norweger hinter sich und bescherte der Alpenrepublik die zweite Goldmedaille in den alpinen Disziplinen. " Heute ist ein großartiger Tag! Das vorletzte Tor habe ich gerade noch erwischt, und dann habe ich grün gesehen ", sagte der überglückliche Mayer. Auf der anspruchsvollen olympischen Strecke hatte es zunächst nach einem norwegischen Sieg ausgesehen. Am Ende musste Kjetil Jansrud die Träume vom erneuten Olympiasieg. Nach Platz zwei in der Abfahrt wurde es im Super-G Rang drei. Silber ging an den Schweizer Beat Feuz.