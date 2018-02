Dieser Blick verriet alles - und gar nichts. Konnte das wirklich sein, was sie gerade glaubte, zu sehen? Ester Ledecka wirkte mehrere Sekunden wie versteinert, als sie auf die Anzeigetafel schaute. Was sie dort sah, wirkte nicht nur für sie irreal. Die Zahl eins leuchtete dort groß auf. Die Tschechin hatte tatsächlich die beste Zeit im Super-G gefahren und sich für alle Beteiligten völlig überraschend die Goldmedaille gesichert.

Es dauerte, bis Ledecka endlich zu realisieren schien, dass es sich um kein Märchen handelte. "Ist die Zeitrechnung richtig? Nein, nein" , sagte die 22-Jährige, als sie wieder in der gedanklichen Wirklichkeit angekommen war. 0,01 Sekunden war sie schneller als die Österreicherin Anna Veith - ein Wimpernschlag.

Zittern bis zur letzten Sekunde

Ledeckas Sorge war aber unbegründet, es gab keine Zweifel an der Messgenauigkeit. Der Sieg der Tschechin war so kurios wie korrekt. Beste Weltcup-Platzierung von Ledecka war bislang übrigens Platz 7 in der Abfahrt, im Super-G Platz 19. "Für eine Snowboarderin war es eine brutal schnelle Fahrt. Das sind Geschichten, die Olympia schreibt" , sagte die deutsche Konkurrentin Viktoria Rebensburg, die auf Platz zehn landete. Ledecka steht tatsächlich in erster Linie auf dem Schnee-Brett.

In dieser Sportart gehört sie seit längerer Zeit zur absoluten Weltspitze. Sie ist mehrfache Weltmeisterin und Weltcupsiegerin. Allein mit ihrem Start im Riesenslalom in Yongpyong hatte sie bereits Geschichte geschrieben. Eine Olympiastarterin im Alpinski und Snowboard hatte es bisher noch nicht gegeben. 2014 war Ledecka in Sotschi nur auf dem Board dabei. Das sie sich nun auch noch den Olympiasieg im Ski-Alpin-Wettbewerb sicherte, zeigt die einzigartige Vielfältigkeit dieser Ausnahmesportlerin.

Talent in die Wiege gelegt

"Ich bin und bleibe eine Snowboard fahrende Skifahrerin oder eine Ski fahrende Snowboarderin" , sagte Ledecka kürzlich, als sie zu ihrer sportlichen Vielseitigkeit befragt wurde: "Ich weiß gar nicht wie ein Sport alleine funktioniert. Ich weiß nur, wie beide Sportarten funktionieren. Ich wollte das schon als kleines Kind. Ich liebe beides, also mache ich beides." Ihre Liebe zum Sport hat Ledecka in die Wiege gelegt bekommen. Großvater Jan Klapac spielte in der Eishockey-Nationalmannschaft, holte zwei Olympia-Medaillen. Mama Zuzana war Eiskunstläuferin, Papa Jan Ledecky ist ein bekannter Musiker.

Nun wird sie in Pyeongchang noch mit dem Snowboard antreten. Dort zählt sie im Gegensatz zum Super-G zu den großen Favoritinnen. Die Erfolge von Ester Ledecka dürfte zu den großen Ereignissen dieser olympischen Winterspiele in Südkorea zählen, an die sich die Teilnehmer und Zuschauer erinnern werden. Und dennoch: Entscheiden zwischen beiden Sportarten wird sie sich nicht. "Diesen Tag wird es nicht geben" , sagt sie.

Stand: 17.02.2018, 06:40