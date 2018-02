Im Slalom alle Titel abgeräumt

Im Slalom freilich hat Shiffrin in den letzten Jahren alles abgeräumt, was es zu gewinnen gab: Dreimal in Folge - 2013 in Schladming, 2015 in Vail und 2017 in St. Moritz - holte sie den WM-Titel, 2014 in Sotschi wurde sie Olympiasiegerin. Im Weltcup ist sie regelmäßig deutlich vor allen anderen im Ziel, wenn sie nicht wie zuletzt in Lenzerheide ausfällt. In Killington und in Kranjska Gora betrug ihr Vorsprung auf die Zweitplatzierte jeweils 1,64 Sekunden, in Zagreb 1,59 Sekunden. Das sind Welten im Slalom! Wenn sie ins Ziel kam, wurde sie in dieser Saison bisher nur einmal von der Petra Vlhová geschlagen.

Schlagen kann sich die jüngste Slalom-Olympiasiegerin aller Zeiten also nur selbst. Nach Gold im Riesenslalom dürfte ihr Selbstvertrauen noch einmal gewachsen sein. Mit Vlhová, der Schwedin Frida Hansdotter und der Schweizerin Wendy Holdener ist ein Trio in Lauerstellung, das aber wohl auf einen Fehler der US -Amerikanerin hoffen muss. Dass Shiffrin zuletzt einige Weltcups auslassen konnte, um sich akribisch auf Pyeongchgang vorzubereiten, ist indes ein weiteres Plus, das sich so keine andere Athletin leistete.

Deutsches Trio ohne Medaillenchancen

Der besagte Wettanbieter zahlt bei einem Olympiasieg von Vlhová 80 für 10, bei den anderen beiden 90 für 10. Von den DSV -Fahrerinnen ist lediglich Christina Geiger (Oberstdorf) mit einer Quote von 1.510 für 10 aufgeführt. Sie dürfte aber wie auch Lena Dürr (Germering) und Marina Wallner (Inzell) unter normalen Umständen mit der Medaillenvergabe nichts zu tun haben.

Video starten, abbrechen mit Escape Das ist Ski alpin | Sportschau | 07.02.2018 | 02:06 Min. | Verfügbar bis 07.02.2019 | Das Erste

Vom 05. bis 28. Februar berichten wir im ARD-Hörfunk, im Ersten und den Dritten Programmen ausführlich über die Olympischen Spiele.

Stand: 15.02.2018, 09:25