Wallner weit zurück - Geiger und Dürr verfahren sich

Die drei deutschen Starterinnen fuhren ihr schlechtestes Slalom-Ergebnis der Olympia-Geschichte ein. Beste und einzige DSV -Starterin, die im Ziel ankam, war Marina Wallner (Inzell/+3,47 s). Als Zwölfte hatte sie nach dem ersten Lauf noch die Top Ten im Blick, doch nach einer Fahrt mit vielen kleinen Fehlern wurde sie nach hinten durchgereicht und beendete den Slalom auf Rang 19. "Ich hab den Ski einfach zu hart gesetzt" , reflektierte Wallner nach dem Rennen.

Marina Wallner schlängelt sich durch die Tore.

Christina Geiger (Oberstdorf) und Lena Dürr (Germering) kamen erst gar nicht im Ziel an. Geiger lag im ersten Durchgang nach einer verhaltenen Fahrt auf Platz 19 und wollte voll auf Angriff fahren. Das ging nicht gut. Erst wurde sie von einer Windböe erwischt, dann verdrehte sie stark und schied aus. Das gleiche Schicksal hatte Lena Dürr schon im ersten Durchgang ereilt. Ihr Olympia-Slalom war schon nach wenigen Toren vorbei. Dürr fädelte ein und schied aus. "Ich weiß nicht, woran es lag" , sagte sie im ZDF frustriert.

Shiffrin - das Slalom-Wunderkind

Topfavoritin Mikaela Shiffrin (USA) fuhr im Slalom an einer Medaille vorbei