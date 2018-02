Slalom abgesagt - Shiffrin und Co. ausgebremst

Im Yongpyong-Ski-Resort wehte es so heftig, dass an ein reguläres Rennen nicht zu denken war. Die erneute Absage eines alpinen Rennens bringt die Organisatoren noch nicht aus der Ruhe. "Es ist genug Zeit übrig" , sagte IOC -Sprecher Mark Adams. Wenn der Wind die nächsten 15 Tage weiter blase, wäre das zwar ein Problem, ergänzte er. Weil es seit Sonntag extrem weht, mussten schon der Riesenslalom der Frauen und die Abfahrt der Männer auf Donnerstag (15.02.2018) verschoben werden. Bisher gab es erst eine alpine Entscheidung. Bei der Alpinen Kombination triumphierte am Dienstag Favorit Marcel Hirscher.

Neuer Versuch für Shiffrin und Co. am Freitag

Wie verkraften die Athletinnen die ständigen Verschiebungen? Mikaela Shiffrin und Co. müssen immer wieder Spannung aufbauen. Keine leichte Situation. Wer das Warte-Szenario am besten verkraftet, wird sich am Freitag (16.02.2018/5.15 Uhr MEZ ) zeigen. Dann soll der Slalom nachgeholt werden. Die Chancen, dass es klappt, stehen gut. Laut Wetter-Prognosen soll der Wind nachlassen.

Mikaela Shiffrin muss sich gedulden.

Top-Favoritin auf Slalom-Gold ist Mikaela Shiffrin. Wenn die 22-Jährige ins Ziel kommt, hat sie fast immer die Nase vorn. Dreimal in Folge - 2013 in Schladming, 2015 in Vail und 2017 in St. Moritz - holte sie den WM-Titel, 2014 in Sotschi wurde sie Olympiasiegerin. Schlagen kann sich die jüngste Slalom-Olympiasiegerin aller Zeiten eigentlich nur selbst. Mit Petra Vlhová (Slowakei), der Schwedin Frida Hansdotter und der Schweizerin Wendy Holdener ist ein Trio in Lauerstellung, das aber wohl auf einen Fehler der US -Amerikanerin hoffen muss.

Deutsches Trio dabei

Auch drei Deutsche werden am Start sein. Christina Geiger (Oberstdorf), Lena Dürr (Germering) und Marina Wallner (Inzell) werden aber kaum um die Medaillen fahren können.

