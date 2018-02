Vonn nach dickem Bock chancenlos

Keine Medaillenchance hatte Lindsey Vonn. Die 33-Jährige wollte nach Bronze vor acht Jahren in Vancouver unbedingt noch einmal angreifen. In Sotschi hatte Vonn wegen eines Kreuzbandrisses passen müssen, im vergangenen Dezember feierte sich wieder einen Weltcup-Sieg im Super-G. Gute Voraussetzungen also: Und bis kurz vor dem Ziel war die US-Amerikanerin gut im Rennen, kam dann aber zu weit von der Ideallinie ab und verlor im unteren Teil viel Zeit. In der Endabrechnung bedeutete das Platz sechs. Wegen zu starken Windes war das Rennen im Jeongseon Alpin Center zunächst um eine Stunde verschoben worden.

Rebensburg Zehnte - Weidle stürzt

Auch Viktoria Rebensburg hätte sich unsterblich machen können. Nach ihrem vierten Platz im Riesenslalom steuerte die 28-Jährige zwischenzeitlich auf eine Bestzeit hin. Doch im entscheidenden unteren Teil verlor die Deutsche Zeit und wurde im Ziel nur Zehnte. " Das sind Geschichten, die die Olympischen Spiele schreiben. Für eine Snowboarderin ist sie richtig schnell gefahren ", sagte Viktoria Rebensburg zur Siegerin. Die zweite Deutsche am Start, Kira Weidle, stürzte nach starkem ersten Drittel.

