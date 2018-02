Schwede Myhrer holt Slalom-Gold

Was für eine Geschichte: Nicht Hirscher oder Kristoffersen, sondern der Schwede Andre Myhrer ist neuer Olympiasieger im Slalom der Männer. Dem 35-Jährigen, der in der laufenden Saison einen Weltcup für sich entscheiden konnte, gelangen zwei nahezu fehlerfreie Läufe. Zudem profitierte Myhrer vom Aus Kristoffersens, der nach dem ersten Lauf noch in Führung gelegen hatte. Doch der Norweger zeigte im entscheidenden Moment Nerven, rutschte an einem Tor weg und erreichte dadurch das nächste nicht mehr. Der Schweizer Ramon Zenhäusern schaffte mit einem starken zweiten Durchgang noch den Sprung von Platz neun auf den Silber-Rang. Bronze ging an den Österreicher Michael Matt, den Bruder des Olympiasiegers von 2014, Mario Matt.

Alter Schwede von den Socken

"Das ist ein unfassbares Gefühl. Ich habe für diesen Moment so viele Jahre so unfassbar hart gearbeitet. Ich bin sehr stolz, es ist unfassbar", jubelte Myhrer, der vor acht Jahren in Vancouver bereits Bronze gewonnen hatte.