In der Gesamtweltcupwertung? Marcel Hirscher vor Henrik Kristoffersen. In der Slalomwertung? Hirscher vor Kristoffersen. Im Riesenslalom? Wieder Hirscher vor Kristoffersen. Der Österreicher und der Norweger liefern sich in diesem Winter ein rassiges Dauerduell. Fast immer hatte Hirscher, der inzwischen mit 55 Weltcupsiegen den großen Hermann Maier überflügelt hat, die Nase vorn. Der fünf Jahre jüngere Kristoffersen sprüht aber vor Ehrgeiz und möchte dem Dauerrivalen das Feld nicht kampflos überlassen.

Zweimal Vierter - und diesmal?

Eine olympische Goldmedaille konnten beide vor Pyeongchang noch nicht vorweisen. Hirscher blieb im Riesenslalom sowohl 2010 also 2014 jeweils nur der vierte Platz. Im Slalom reichte es in Sotschi hinter seinem Landsmann Mario Matt immerhin zu Silber. Kristoffersen wartet noch immer auf einen Olympiasieg. Er gewann vor vier Jahren Bronze im Slalom.

Hirscher: Das erste Olympia-Gold in der Tasche

Einmal Gold ist schon in trockenen Tüchern: Kombinations-Olympiasieger Marcel Hirscher

Am Dienstag (13.02.18) endlich holte sich Hirscher in der Super-Kombination sein erstes Olympia-Gold. Eine Befreiung für den siegverwöhnten Salzburger? "Vielleicht ist der Druck abgefallen. Am Anfang ist man so richtig 'on fire', will alles zerreißen. Dann hat man für sich selbst das große Ziel erreicht und hat dann schon einmal einen kurzen Hänger. Aber das Gute ist, dass es gleich weitergeht" , sagte er hinterher.

Die skiverrückte Nation erwartet Großes

Der Druck auf Hirscher ist in seiner Heimat nach dem Sieg jedenfalls nicht weniger geworden. Im Gegenteil. Das skiverrückte Land wartet seit zwölf Jahren auf einen Olympiasieger im Riesenslalom. Der Letzte, dem das gelang, war 2006 Benjamin Raich. Von Hirscher, der fünf von sechs Saisonrennen in dieser Disziplin gewinnen konnte und nur einmal in Val d'Isère vom Franzosen Alexisa Pinturault (und Stefan Luitz) geschlagen wurde, erwartet die selbsternannte "Skination Nummer eins" nicht weniger als den nächsten Triumph. Kristoffersen hin oder her.

Unterschiedliche Vorbereitung

Hirscher schlagen, findet er "cool": Henrik Kristoffersen

Während Hirscher früh nach Südkorea reiste und in der Super-Kombination an den Start ging ( "zu starten war eine Hochrisiko-Entscheidung - Henrik trainiert schon seit Tagen Riesenslalom und Slalom. Was, wenn ich nur 20. geworden wäre?" ), konnte sich der "ewige Zweite" der aktuellen Weltcupsaison in Ruhe auf den Saisonhöhepunkt vorbereiten. Eine Kampfansage gibt es von Kristoffersen bisher zwar nicht. Wer ihn kennt, der weiß aber, dass er heiß ist, Hirscher wenigstens einmal bei den Wettbewerben in Yongpyong zu schlagen.

Kristoffersens Ehrgeiz ist angestachelt

Immer wieder kurios die Bilder von Kristoffersen im Zielraum, der sich wie ein Schuljunge ärgert, wenn ihn Hirscher doch noch abfängt. Unvergessen auch die Szenen aus Schladming, als der Norweger, der ja in Österreich trainiert und sogar schon den Dialekt angenommen hat, von Zuschauern bei voller Fahrt mit Schneebällen beworfen wurde. Kristoffersen will es Hirscher, aber auch den Österreichern beweisen. In Kitzbühel siegte er schon im Slalom und fand das "sehr cool" . Ein Triumph im Riesenslalom, noch dazu bei Olympia, wäre in diesem Duell der Giganten an Coolness nicht mehr zu überbieten und das Tüpfelchen auf dem "i".

