Rebensburg fährt an Riesenslalom-Medaille vorbei

Nach einem krassen Schnitzer im ersten Durchgang lag Rebensburg mit 0,83 Sekunden Rückstand auf dem achten Platz und musste voll auf Angriff fahren. " Ich will alles rausholen ", kündigte die Bayerin vor dem Finaldurchgang an. Das gelang! Mit einer runden Fahrt, eng an der Ideallinie und einem Endspurt im mittleren Teil ließ die Olympiasiegerin von 2010 die Medaillenchancen wieder auflodern.



Eine Konkurrentin nach der anderen biss sich an ihrer Zeit die Zähne aus. Drei Rennläuferinnen waren aber schneller. Neben der überragenden Shiffrin schafften es überraschend Ragnhild Mowinckel (Norwegen) und Federica Brignone (Italien) auf das Siegerpodest. Manuela Mölgg, die nach dem ersten Durchgang geführt hatte, fiel auf den achten Platz zurück.

Shiffrin - erste Mission erfüllt

Besser hätten die Spiele für die US -Amerikanerin Mikaela Shiffrin nicht beginnen können. Nach sportlich frustrierenden letzten Wochen vor Olympia mit drei Ausfällen in fünf Rennen, war Shiffrin ganz früh nach Südkorea gereist. Die Weltcup-Dominatorin "will Medaillen in allen Wettbewerben" gewinnen. Der erste Schritt ist getan. Fünf weitere (Slalom, Super G, Abfahrt, Kombination, Team-Event) sollen folgen. Ob Shiffrin tatsächlich in alle Disziplinen antreten wird, ist aber noch unsicher.

Gut fliegt im ersten Durchgang raus

Nach dem ersten Durchgang war der Arbeitstag bereits für 14 Starterinnen vorbei. Mit Lara Gut erwischte es auch eine Medaillen-Kandidatin. Die Schweizerin schied nach einem Innenskifehler aus, rasierte nach ihrem Sturz auch noch ein halbes Dutzend Kameraleute. Gut blieb dabei zum Glück unverletzt.