Vier Jahre, nachdem ihre Schwester Dominique Gold in der Abfahrt gewinnen konnte, machte es ihr Michelle Gisin in der Super-Kombination nach. Nicht viele hatten die die 24-Jährige nach der Abfahrt auf der Rechnung für die Goldmedaille. Den Slalomspezialistinnen Shiffrin und Holdener wurden größere Chancen eingeräumt. Doch Gisin legte den viertschnellsten Slalomlauf hin, distanzierte die Konkurrentinnen klar und holte mit fast einer Sekunde Vorsprung das dritte Gold für die Schweiz in Pyeongchang.

Shiffrin klar geschlagen

Mikaela Shiffrin muss mit Silber zufrieden sein

Kombinations-Weltmeisterin Wendy Holdener (+ 1,44 Sekunden), die Laufbestzeit fuhr und die Bronzemedaille gewann, fiel ihrer Jugendfreundin im Zielraum in die Arme. Shiffrin (+ 0,97) musste sich nach Gold im Riesenslalom und Platz vier im Slalom diesmal mit Silber begnügen, nahm es aber gelassen.

Nächste Enttäuschung für Vonn

Anders Lindsey Vonn: Die Speed-Queen, die nach der Abfahrt noch in Führung gelegen hatte, schied in ihrem letzten olympischen Wettbewerb im Slalom aus und muss nach der verpassten Abfahrts-Goldmedaille die nächste Enttäuschung verkraften.

Mowinckel fällt auf undankbaren vierten Platz zurück

Die Norwegerin Ragnhild Mowinckel, Zweite nach der Abfahrt, fiel mit 1,73 Sekunden Rückstand auf Gisin noch auf den vierten Platz zurück. Ihr fehlten 29 Hundertstelsekunden zu einer weiteren Medaille. Deutsche Athletinnen waren nicht am Start.