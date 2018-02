Video starten, abbrechen mit Escape Riesenslalom - der Goldlauf von Marcel Hirscher | Sportschau | 18.02.2018 | 01:47 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | Das Erste

Ski alpin - Riesenslalom Männer

Hirscher rast zu Riesenslalom-Gold

Marcel Hirscher fährt im Riesenslalom die Konkurrenz in Grund und Boden. Der Österreicher spielte in beiden Durchgängen mit dem Hang und lag am Ende mehr als eine Sekunde vor Dauerrivale Henrik Kristoffersen. Dem Norweger gelang eine grandiose Aufholjagd. Die Deutschen enttäuschten.