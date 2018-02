Sofia Goggia - die Unglückliche im Glück

Eigentlich schien nichts mehr dazwischen kommen zu können. Sofia Goggia schien die sichere Siegerin der Abfahrt der Damen in Jeongseon zu sein. Sie hatte schließlich die Top-Favoritin Lindsey Vonn hinter sich gelassen. Auch Tina Weirather hatte keine Chance mehr auf den Sieg. Doch plötzlich stockte der Italienerin der Atem und sie riss ihre Augen staunend weit auf. Als niemand mehr damit rechnete, geriet ihre Goldmedaille bei ihren ersten Olympischen Spielen doch noch in Gefahr.

Die Norwegerin Ragnhild Mowinckel ging als 20. Fahrerin auf die Piste und fuhr mit lediglich neun Hundertstel Rückstand über die Ziellinie. Es war gerade noch mal gut gegangen. In diesem (Glücks-) Moment war Goggia die Krönung ihrer bisherigen Karriere nicht mehr zu nehmen.

Sie hatte es tatsächlich geschafft und das erste italienische Abfahrts-Gold gewonnen. Die Unglückliche hatte ihr Glück gefunden. Schließlich war ihr in Südkorea im Super-G noch kein positives Ergebnis beschieden. Nach bester Zwischenzeit schied sie dort durch Sturz noch aus. Alles schien wieder schief zu gehen.

Seit letztem Jahr geht es stetig bergauf

Und so gab es wohl nur wenige Konkurrenten, die der 25-Jährigen diesen Triumph in der Abfahrt nicht gönnten. Denn die Karriere der jungen, hochtalentierten Athletin verlief nicht gerade stromlinienförmig. Ihr Körper spielte ihr trotz ihrer Jugend immer wieder einen unerfreulichen Streich. Goggia wird seit langer Zeit von Kniebeschwerden geplagt. 2013 zog sie sich einen Kreuzbandriss zu, der ihr dauerhaft zu schaffen macht.

Viele Verletzungspausen, viele Trainingseinheiten, in denen sie sich wieder herankämpfen und ihre Höchstleistungen erreichen musste, säumten ihren Weg. Sofia Goggia musste sich regelrecht durchbeißen.

Mittlerweile hat sie aber wieder zurück in den Hochleistungssport gefunden und endgültig den Sprung in die Weltspitze trotz ihrer physischen Probleme geschafft. Vor fast genau einem Jahr gelang ihr - ausgerechnet auf der Olympia-Strecke in Jeongseon - ihr erster Sieg in einem Weltcuprennen in der Abfahrt. Seitdem ging es stetig bergauf.

Und dieser Olympiasieg war auch keinesfalls ein Zufallsprodukt. Mittlerweile führt sie auch den Gesamtweltcup vor Vonn an. Bei der WM 2017 im Riesenslalom erkämpfte sie sich Bronze.

Mit Vater, Hund und ohne Handy in die Berge

Goggia ist ein Familienmensch. Wenn sie entspannen will, dann fährt sie mit ihrem Vater Ezio und ihrem Hund Belle auch schon Mal in die italienischen Berge und versucht ein Wochenende ohne Handy zu verbringen. Das dürfte der jungen Frau allerdings nicht ganz leicht fallen, schließlich ist sie selbst sehr aktiv in sozialen Medien und postet recht ausführlich Informationen über ihr Leben.