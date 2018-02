Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern haben den Zeitplan für die erste Rennwoche der alpinen Skifahrer durcheinandergewirbelt. Der für Donnerstag geplante Super-G wurde wegen der neu angesetzten Männer-Abfahrt auf Freitag verschoben. An der Austragung der Alpinen Kombination am Dienstag soll festgehalten werden, sagte Rennchef Markus Waldner vom Skiweltverband FIS. Das Abfahrts-Training für die Kombi am Montag wurde aber gestrichen.

Am für Montag in Yongpyong geplanten Frauen-Riesenslalom (Zeiten wie Slalom) mit Goldkandidatin Viktoria Rebensburg wird bislang festgehalten.

Dreßen im Kreis der Favoriten

Sieg in Kitzbühel, Platz drei in Beaver Creek und jetzt in Pyeongchang? Die Chancen auf Edelmetall bei der olympischen Abfahrt stehen für Thomas Dreßen nicht schlecht.

Thomas Dreßen

" Ich traue mir schon was zu ", sagte der 24-Jährige selbstbewusst, schränkte aber auch gleich ein, dass mindestens zehn bis 15 Athleten um eine Medaille fahren könnten. " Als Außenseiter-Mitfavorit sehe ich mich schon - aber nicht an erster Stelle. Es gibt noch fünf, sechs andere, die ich vor mir sehe. " Nach den ersten Trainingseindrücken glaubt Dreßen an eine eher enge Entscheidung.

Bundestrainer sieht goldene Parallelen

Bundestrainer Mathias Berthold hat die Entwicklung seines Schützlings genau beobachtet und gewisse Ähnlichkeiten zu einem Olympiasieger von 2014 festgestellt. Damals hatte der Österreicher Matthias Mayer überraschend in Sotschi die Abfahrt gewonnen. Dessen Trainer war damals Mathias Berthold. 2014 hatte Berthold die deutschen Alpinen übernommen, Dreßen hatte als beste Platzierung einen 22. Platz im Europacup stehen. Jetzt holte er nach 39 Jahren den ersten deutschen Sieg auf der "Streif".

Trainingsleistungen immer besser

Sollte Dreßen auf dem Jeongseon Downhill tatsächlich der Sieg gelingen, wäre das historisch. Noch nie gab es einen deutschen Olympiasieger in der Abfahrt. Die Trainingsfahrten auf der wegen des Windes verkürzten Strecke liefen für Dreßen noch nicht optimal. " In der Traverse hatte ich noch Probleme, aber sonst war es eine gute Fahrt ", sagte Dreßen nach der Generalprobe am Samstag. Immerhin landete er beim zweiten Kräftemessen auf Rang neun.

Familie und Freundin werden übrigens zu Hause die Daumen drücken. Von einer Reise nach Südkorea hatte Dreßen abgeraten. " Das kostet einen Haufen Geld, hier her zu fliegen. Wir sind hier auch nicht an einem Ort, wo es viel zu sehen gibt, außer unserem Rennen. “

Video starten, abbrechen mit Escape Die Gesichter Olympias - Thomas Dreßen | Sportschau | 06.02.2018 | 01:59 Min. | Verfügbar bis 06.03.2018 | Das Erste

Vom 05. bis 28. Februar berichten wir im ARD-Hörfunk, im Ersten und den Dritten Programmen ausführlich über die Olympischen Spiele.

Stand: 11.02.2018, 02:20