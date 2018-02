"Wenn du mit einer Nullnummer nach Hause gehst, dann hast du nichts gerissen ." Der Satz von Alpin-Skidirektor Wolfgang Maier lässt erstmal aufhorchen. Maier ist lange genug dabei, um zu wissen, dass es nicht gut ankommt, wenn man schwache Ergebnisse schön redet. Allerdings wirkt seine Aussage bei genauerer Betrachtung wie eine Überreaktion. Denn zumindest bei den Männern gibt es Lichtblicke. Der DSV muss - anders als vor zwölf Jahren - keinen kompletten Neustart hinlegen.

DSV-Speedfahrer sind näher an die Weltspitze herangerückt

Kommt Erfahrung, kommen Medaillen: Thomas Dreßen

Klar: Nach drei Medaillen in Sotschi wirkt die Nullbilanz von Pyeongchang erstmal ernüchternd. Bei den Männern fehlten mit Felix Neureuther und Stefan Luitz aber zwei aussichtsreiche Medaillenanwärter verletzt. Und auch wenn das Speed-Team um Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen den Sprung aufs Treppchen verpasste. Ein fünfter Platz in der Abfahrt (Dreßen) und ein achter Platz im Super G (Andreas Sander) sind kein Totalausfall. Überhaupt haben die deutschen Männer in diesem Winter den Weg zurück in die Weltspitze geschafft.

Maier relativierte seine eigene Aussage deshalb am Samstag (24.02.18): "Wir sind keine Null-Medaillen-Nation, wir haben über zehn Podien im Weltcup, drei verschiedene Weltcupsieger bei den Männern, was es in der Historie des DSV nie gegeben hat".

Für die Zukunft muss dem DSV nicht bange sein. Technisch ist man dabei, verlorenes Terrain aufzuholen - so wurde mit Chris Krause, dem früheren Servicemann von Bode Miller und Didier Cuche, gerade erst ein Topmann als neuer Technikchef verpflichtet. Maier hofft zudem, dass sich ein ganz wichtiger Faktor bei den nächsten Titelkämpfen, seien es nun Weltmeisterschaften oder die nächsten Winterspiele in Peking, bemerkbar macht: die Erfahrung. "Dreßen ist 24 und erst im zweiten Jahr weltspitze", so Maier. Olympiasieger in der Abfahrt wurde mit dem Norweger Aksel Lund Svindal ein 35-Jähriger.

Frauenteam bereitet Sorgen

Deutlich düsterer, aber nicht hoffnungslos, sieht es bei den Frauen aus. Medaillenhoffnung Viktoria Rebensburg, die mit Platz vier im Riesenslalom die beste Platzierung in Pyeongchang erreichte, will bei den Spielen in Peking 2022 nicht mehr an den Start gehen. Hinter ihr scheint derzeit keine Athletin in der Lage zu sein, konstant in der Weltspitze mitzufahren.

"Die Vicky muss immer im Wind stehen, ganz alleine, deswegen ist das umso heftiger für sie. Sie ist die tragischste Figur, weil sie ein paar Hundertstel neben den Medaillen gelegen ist" , sagt Maier zum Abschneiden der 28-jährigen Oberbayerin, die neben dem für sie enttäuschenden Rang vier im Riesenslalom auch Neunte in der Abfahrt und Zehnte im Super G wurde. Er weiß aber auch: "Bei Olympischen Spielen, wenn es nur um Medaillen geht, war es dann doch nicht das, was man sich insgeheim erwartet hat."

Große Lücke hinter Viktoria Rebensburg

Allein auf weiter Flur: Viktoria Rebensburg

"Olympia ohne Medaille ist enttäuschend mit der Voraussetzung, die wir hatten" , räumte auch Damen-Bundestrainer Jürgen Graller ein. "Aber es relativiert sich, wenn man die einzelnen Rennen anschaut. Wir sind nicht schlecht gefahren. Aber am Ende des Tages stehen wir mit null Medaillen da." Auch Graller betonte, dass alles an Rebensburg hängt. "Wir haben eine Athletin. Ich habe keine große Mannschaft." Die Verantwortlichen wissen, dass sie die Lücke, die sich hinter Rebensburg auftut, schließen müssen. Immerhin: Kira Weidle zeigte mit Rang elf in der Abfahrt, dass sie ein Versprechen für die Zukunft sein kann.

DSV-Präsident Franz Steinle ordnete das Abschneiden des Alpinteams am Samstag (24.02.18) ebenfalls nicht als Katastrophe ein. Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Felix Neureuther oder Stefan Luitz seien Medaillenkandidaten weggebrochen. Sein Fazit: "Die junge alpine Mannschaft hat dennoch gezeigt, dass wir positiv in die Zukunft schauen können."

