Thomas Dreßen ist mit einer Top-Leistung in die Olympischen Wettbewerbe gestartet. Der 24-Jährige gewann am frühen Dienstagmorgen (13.02.18) das Abfahrtsrennen der Super-Kombination und geht als Führender ins Slalomrennen am Morgen. Knapp geschlagen auf Rang zwei liegt mit sieben Hundertstelsekunden Rückstand Aksel Lund-Svindal aus Norwegen.

"Es war sicher keine Über-Fahrt, aber ich bin zufrieden. Bin gut runtergekommen" , meinte Dreßen, der mit Startnummer eins ins Rennen gegangen war, nach dem Rennen zurückhaltend. Für den Slalom kündigte er eine Risiko-Fahrt an: "Also ich knall da nachher voll runter und schaue, was dabei herauskommt."

Straßer nicht zufrieden

Nicht zufrieden war Linus Straßer. Der Slalom-Experte verlor bei der Abfahrt 2,79 Sekunden auf Dreßen - das dürfte er auch im Slalom kaum aufholen können. Josef Ferstl nutzte den Wettbewerb als Trainingsfahrt und fuhr 2,71 Sekunden langsamer als Dreßen. Andreas Sander hatte 2,44 Sekunden Rückstand Beide werden im Slalom nicht antreten. Eine ausgezeichnete Ausgangsposition verschaffte sich Slalom- Dominator Marcel Hirscher. Der Österreicher liegt lediglich 1,32 Sekunden hinter Dreßen und gilt nun als Top-Favorit auf den Gesamtsieg.

"Für den Gesamtsieg im Slalom zu schwach"