Lölling holt Silber im Eiskanal

Lölling, die nach vier Läufen 0,45 Sekunden Rückstand auf Yarnold aufwies, holte damit die dritte deutsche Skeleton-Medaille in der noch kurzen olympischen Geschichte dieses Wettbewerbs. In ihrem vierten Lauf verbesserte sich die Weltmeisterin und zweifache Weltcup-Gesamtsiegerin aus Winterberg vom dritten auf den zweiten Platz und freute sich zurecht über Silber. Wie Gold ging auch Bronze auf die Insel: Laura Deas kam am Ende überraschend noch auf Rang drei (+ 0,62 Sekunden).

Schock für Flock

Des einen Freud ist des anderen Leid! Für die Österreicherin Janine Flock endete der Wettbewerb im Olympic Sliding Centre mit der größtmöglichen Enttäuschung. Nach drei Läufen noch in Führung liegend, verspielte Flock im allerletzten Lauf des Wettbewerbs nicht nur Gold, sondern auch die fast schon sicher geglaubte Medaille. Dabei fehlten ihr nur zwei Hundertstelsekunden auf Bronze.

Hermann stark verbessert

Vize-Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) verbesserte sich mit zwei starken Läufen am zweiten Wettkampftag noch auf Platz fünf (+ 0,70). Die dritte Deutsche im Wettbewerb, Anna Fernstädt (Berchtesgaden), wurde Sechste (+ 0,76).

Yarnold: Entscheidender Vorteil beim Start

Zum zweiten Mal Olympiasiegerin: Lizzy Yarnold

Nach dem ersten Tag und zwei von vier Läufen hatte Lölling das Klassement vor Flock und Yarnold angeführt. Nach ihrer knappen Halbzeitführung erlaubte sie sich im dritten Lauf jedoch zwei Bandenberührungen und ging als Dritte mit einer Zehntelsekunde Rückstand auf Flock ins Finale. Lölling zeigte eine solide Fahrt, doch gegen Yarnold reichte es nicht mehr. Die Britin behielt im entscheidenden Lauf die Nerven und holte mit Bahnrekord zum Abschluss wie schon vor vier Jahren Gold. Ihr traditioneller Rückstand am Start erwies sich für Lölling gegenüber Yarnold als zu große Hypothek.