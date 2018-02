Lölling führt bei Skeleton-Halbzeit

Die Weltmeisterin und zweifache Weltcup-Gesamtsiegerin aus dem Hochsauerland führt nach den ersten beiden Läufen von Freitag (16.02.2018) mit einem hauchdünnen Vorsprung von zwei Hundertstelsekunden auf die Konkurrenz, die von der Österreicherin Janine Flock angeführt wird.

Lölling: "Alles ist möglich"

Die deutsche Skeletonpilotin Jacqueline Lölling

Lölling verlor beim Start und im oberen Bereich der Bahn noch Zeit, fuhr den Rückstand dann aber mit einer sauberen Fahrt heraus und setzte sich an die Spitze. "Mir ist im zweiten Lauf in der Kurve vier ein Fehler passiert, der nicht ganz so schön war. Jetzt heißt es, für die restlichen beiden Läufe, die Nerven zusammenzuhalten. Ich habe heute gesehen, dass alles möglich ist."

Yarnold fällt auf Rang drei zurück

Lizzy Yarnold aus Großbritannien, 2014 noch Olympiasiegerin, war im ersten Lauf zwar noch die Schnellste, büßte ihren Vorsprung von acht Hundertstel aber bei einem Fahrfehler in den Kurven vier und fünf ein und fiel auf Rang drei (+ 0,1 Sekunde) zurück.

Fernstädt und Hermann in Lauerstellung

Hinter Top-Favoritin Lölling, Flock und Yarnold, liegen im Olympic Sliding Centre die beiden weiteren deutschen Pilotinnen Anna Fernstädt und Tina Hermann in Schlagdistanz auf den Rängen fünf und sechs. Fernstädt hat einen Rückstand von 0,3 Sekunden auf Lölling und 0,2 Sekunden auf das Podest. Hermann liegt nach einem Fahrfehler im unteren Bereich ihres zweiten Laufes bereits 0,43 Sekunden hinter der Spitze und 0,33 Sekunden hinter dem Podest.

Gold-Entscheidung am Samstag

Die Entscheidung im Skeleton fällt am Samstag. Die entscheidenden Läufe sind 12.20 Uhr und 13.45 Uhr (MEZ). Sie können die Medaillenvergabe live im TV in der ARD und auf spoertschau.de in unserem Live-Video-Center sehen.