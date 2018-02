"Drei von zehn" , sagt Jacqueline Lölling, viel mehr dürften es nicht sein. Beim Spaziergang durch eine deutsche Stadt falle es schwer, Menschen zu finden, die etwas mit Skeleton anfangen können: "Die meisten kennen uns nicht." Also einmal in Kurzform: Ein Sprint, ein Sprung, und dann mit 120 Sachen durch den Eiskanal, auf dem Bauch, mit dem Kopf voran.

Am Freitag (16.02.2018) und Samstag (jeweils 12.20 Uhr MEZ) könnte es sich lohnen, genau hinzuschauen. Dann nämlich hat Lölling bei den Winterspielen in Pyeongchang gute Chancen auf den ersten Olympiasieg für die deutschen Skeletonis. "Medaillen wären sehr wichtig" , sagt sie: "Wir sind eine Randsportart, das würde uns ein bisschen Aufschwung geben."

Große Bühne Olympia

Die deutsche Skeletonpilotin Jacqueline Lölling

Lölling ist der Shootingstar des Sports, bekommt aber erst jetzt bei Olympia eine große Bühne. Sie ist 23 Jahre alt, Weltmeisterin und zweimal in Folge Gesamtweltcupsiegerin. Und selten waren die Aussichten auf deutsches Edelmetall so gut wie in diesem Winter. Das liegt nicht nur an Lölling. Neben der Winterbergerin hat sich in den vergangenen Jahren auch Tina Hermann in der Weltspitze etabliert. Die 25-Jährige war schon 2016 Weltmeisterin und wurde zuletzt von Lölling überflügelt. Dritte deutsche Starterin ist die noch jüngere Anna Fernstädt (21), mindestens eine Kandidatin für die Top Acht. Lölling und Hermann haben schon als Kinder gemeinsam trainiert, nun kämpfen sie gegeneinander um olympische Medaillen.

Die Weltspitze ist breit in diesem Sport, zudem wird das Tableau von Lauf zu Lauf oft stark durcheinander gewirbelt. Eher als die Rodler oder Bobfahrer verlieren die Skeletonis schnell mal eine halbe Sekunde in nur einem Durchgang. Und in vier Läufen kann viel passieren.

dpa/sid/Red | Stand: 15.02.2018, 19:25