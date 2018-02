Mit gesenktem Kopf lief Shim Suk-hee an den Journalisten vorbei, Interviews lehnte sie höflich ab. Nur wenige Minuten zuvor war die "Queen of Shorttrack" im ersten Vorlauf über 1.500 Meter ohne Behinderung gestürzt, der Traum von Gold geplatzt.

Zwei Enttäuschungen in einer Woche

Es war die zweite große Enttäuschung innerhalb einer Woche. Sieben Tage zuvor wurde sie im Vorlauf über 500 Meter Dritte, konnte sich nicht für das Viertelfinale qualifizieren. Zweimal das Aus im ersten Rennen, jeweils vor mehr als 11.000 Zuschauern in der Gangneung Ice Arena.

Besonders schmerzhaft: Shim Suk-hee wurde in Gangneung geboren. Hier begann sie im Alter von sieben Jahren mit Shorttrack. Eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen in ihrer Heimatstadt würde mehr bedeuten als jeder andere Triumph in ihrer noch jungen, aber bereits mit zahlreichen Titeln dekorierten Karriere.

Video starten, abbrechen mit Escape Shorttrack - die 1500 Meter der der Frauen | Sportschau | 17.02.2018 | 21:46 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | Das Erste

Gold, Silber und Bronze in Sotschi

In Sotschi 2014 gewann Shim Suk-hee als 17-Jährige drei Medaillen. Gold gab es für den Sieg mit der 3.000-Meter-Staffel, Silber holte sie im Einzel über 1.500 Meter und Bronze über 1.000 Meter.

Auch außerhalb der Olympischen Spiele ist die Titelsammlung der Koreanerin beeindruckend. Acht Mal Weltmeisterin, zwei Mal der Triumph im Gesamt-Weltcup, dazu Weltrekordhalterin über 1.000 Meter (1:26,661 Min./2012).

Zwischenfall vor den Spielen in Pyeongchang

Sie kann es also. Nur kann sie es bei ihren Heim-Spielen noch nicht aufs Eis bringen. Möglicherweise wirkt auch noch ein Zwischenfall nach, der sich kurz vor Beginn der Spiele zugetragen hat.

Ein Trainer des Olympia-Shorttrackteams der Frauen aus Südkorea soll suspendiert worden sein, weil er Shim Suk-hee während eines Trainings geschlagen haben soll. Das berichtete die koreanische Nachrichtenagentur Yonhap und stützte sich dabei auf Informationen der koreanischen Eislauf-Union ( KSU ). Die Gold-Favoritin stieg wieder ins Training ein, die Vorbereitung wurde dennoch erheblich gestört.

Letzte Chancen über 1.000 Meter und in der Staffel

Ob eine Verbindung zwischen dem Vorfall und dem zweimaligen Aus in den Einzelwettbewerben besteht, bleibt eine Vermutung. Immerhin hat Shim Suk-hee noch zwei weitere Chancen, ihre Heim-Spiele zu veredeln. Mit der 3.000-Meter-Staffel geht es am Dienstagabend im Finale um Gold, zudem startet Shim Suk-hee in der Einzelkonkurrenz über 1.000 Meter. Ein Sieg auf ihrer Paradestrecke würde die Tränen der ersten Woche trocknen – oder sogar in Freudentränen verwandeln.

Vom 05. bis 28. Februar berichten wir im ARD-Hörfunk, im Ersten und den Dritten Programmen ausführlich über die Olympischen Spiele.

Stand: 19.02.2018, 10:30