Natalie Geisenberger jubelt.

Geisenberger (Miesbach) behielt die Nerven und zeigte im Olympic Sliding Centre auch im dritten und vierten Lauf eine bravouröse Leistung. Die 30-Jährige, die schon in Sotschi Olympiagold im Einzel und in der Teamstaffel gewann, kann sich damit zum dritten Mal in ihrer Karriere eine olympische Goldmedaille umhängen.

Die Oberbayerin siegte mit 0,367 Sekunden Vorsprung vor Eitberger (Ilmenau). Die 27 Jahre alte Ex-Junioren-Weltmeisterin fuhr im vierten Durchgang Laufbestzeit, sicherte sich bei ihrer ersten Olympiateilnahme Silber. Bronze ging an die Kanadierin Alex Gough (+0,412 Sekunden), die einen erneuten deutschen Dreifachsieg wie 2006 in Turin ganz knapp verhinderte.

Geisenberger: "Nur geil!"