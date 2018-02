Teamwettbewerb der Rodler

Es war die Krönung der Rodel-Wettbewerbe für die deutsche Olympiamannschaft. Im Teamwettbewerb am Donnerstag (15.02.2018) sicherten sich die vier deutschen Athleten das goldene Edelmetall vor den Konkurrenten aus Kanada (Alex Gough; Sam Edeny; Tristan Walker/Justin Smith) und Österreich (Madeleine Egle; David Gleirscher; Peter Penz/Georg Fischler).

"Da steckt vier Jahre Arbeit dahinter. Es ist eine sensationelle Bilanz und viel mehr als eigentlich erwartet" , sagte Norbert Loch, Cheftrainer Rodeln, der überglücklich war.

Einzel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger, Bronze-Gewinner Johannes Ludwig und das Gold-Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt waren angetreten, den Titel dieses Wettbewerbs, der erstmals bei den Spielen 2014 ausgefahren wurde, zu verteidigen. Und dieses Ziel hat das als Favorit an den Start gegangene deutsche Team souverän erreicht.

Video starten, abbrechen mit Escape Rodel-Cheftrainer Norbert Loch nach Staffel-Gold - "Sensationell, was wir erreicht haben" | Sportschau | 15.02.2018 | 04:53 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | Das Erste

Alle Schlitten fahren nacheinander

Pro Nation starten beim Teamwettbewerb zwei Einsitzer und ein Doppelsitzer. Nachdem sich die Frau den Kanal hinab gekämpft hat, bekommt der männliche Starter grünes Licht. Abschließend ist es dann an den Doppelsitzern, die Staffel zu beenden und ins Ziel zu führen.

Sobald eine Starterin/Starter die Ziellinie überquert hat, muss vom jeweiligen Athleten ein Touchpad berührt werden. Erst dann darf der Nächste aus dem Team in den Lauf starten.

Souveränes deutsches Team

Bei knackigen minus drei Grad mussten sich die Athleten in den Eiskanal stürzen und versuchen, die beste Zeit für das eigene Team herauszufahren. Die deutschen Athleten behielten die Nerven, obwohl sie als letztes Team an den Start gehen mussten und die zwölf übrigen Kontrahenten vorlegen konnten. Von Verunsicherung keine Spur - und so war der deutsche Sieg mit Bahnrekord hoch verdient.