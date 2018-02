Bilanz im Rodeln

Das Lächeln war aus den Gesichtern der deutschen Rodler gar nicht mehr wegzudenken am Tag, als das Quartett auch den Teamwettbewerb für sich entschieden hatte. " Wir hatten Höhen und Tiefen in der Saison, wussten aber worauf es ankommt, das sind nun einmal die Olympischen Spiele ", freute sich Tobias Arlt auf der ARD-Couch bei Jessy Wellmer. Arlt war mit Partner Tobias Wendl zweimal zum Olympiasieg gerast. " Das Gold mit dem Team, das ist für mich das i-Tüpfelchen ", frohlockte auch Johannes Ludwig nach seinen ersten Spielen, die ihm gleich zweimal Edelmetall bescherrten.

Wertvolles Silber und Bronze

Sogar Bundestrainer Norbert Loch flippte für seine Verhältnisse förmlich aus. " Das ist insgesamt sehr viel mehr als wir erwartet hatten ", meinte ein aufgekratzter Bundestrainer und hielt dem ARD-Reporter immer wieder sechs Finger entgegen. Drei davon gehörten den Goldmedaillen durch Natalie Geisenberger im Einsitzer, den Doppelsitzern Tobias Wendl/Tobias Arlt und eben der Teamstaffel. Fast genauso wertvoll aber waren auch Silber für Dajana Eitberger und Bronze für Ludwig, weil sie überraschender kamen.

Dabei hatte es gar nicht so gut begonnen für die deutschen Vorzeigeathleten im Eiskanal von Pyeongchang. Als Goldkandidat patzte Felix Loch im Auftaktrennen an der berühmten Kurve neun und musste seinen Traum von der Titelverteidigung begraben. So stand früh fest, dass es nichts wurde mit der Wiederholung des Vierfach-Goldtriumphs von Sotschi, als die Deutschen alle Wettbewerbe gewannen.

Als Weltcup-Sieger mehr ausgerechnet

In Russland vor vier Jahren gab es noch dazu eine Silbermedaille für Tatjana Hüfner, die diesmal leer ausging. Platz vier im Einsitzer war für die Thüringerin diesmal eine große Enttäuschung in ihrem letzten olympischen Rennen. Sie gehörte zu den Verlierern in der Mannschaft, zu denen man auch Felix Loch und die Doppelsitzer Sascha Benecken und Toni Eggert zählen musste.

Aufgrund seines fünftes Platzes im Einzelrennen musste Loch auf den Teamwettbewerb verzichten und fährt damit wie Hüfner ohne Medaille nach Hause. Bronze blieb immerhin Benecken/Eggert, die sich als Weltcup-Sieger aber mehr ausgerechnet hatten.

Norbert Loch peilt Peking an

Einen neuen Anlauf werden Felix Loch sowie Sascha Benecken und Toni Eggert wohl in vier Jahren bei den nächsten Winterspielen in China nehmen. Betreuen wird sie dann auch weiterhin Norbert Loch. "Ich habe Spaß und Freude an dem Job. Ich habe so ein starkes Trainer-Team. Mit diesem Team möchte ich noch mindestens vier Jahre arbeiten ", sagte Loch am Eiskanal von Pyeonchang. Auf ein Neues also für die deutschen Rodler 2020 in Peking.

mick | Stand: 15.02.2018, 20:12